Florianópolis, Itajaí, Joinville, Jaraguá do Sul, Lages, Chapecó e Laguna recebem entre os dias 14 e 19 de fevereiro a Mostra de Cinema Akira Kurosawa. Serão exibidos seis filmes do cineasta japonês em unidades do Sesc. Os ingressos gratuitos devem ser retirados uma hora antes de cada sessão.

Datas e horários estão disponíveis online. Em cartaz, estarão as obras Trono manchado de sangue, A Fortaleza Escondida, Rashomon, Yojimbo e Sanjuro, além do clássico Os Sete Samurais.

Este último (Shichinin no Samurai, em japonês, de 1954) é um épico passado no Japão do século XVI. Tem as marcas de Kurosawa tanto na temática (a cultura de sua terra natal) e na fotografia perfeccionista. Foi adaptado diversas vezes por outros diretores.

Kurosawa dirigiu 30 filmes e ganhou prêmios, como Palma de Ouro em Cannes, com "Kagemusha, a Sombra de um Samurai", em 1980, e um Oscar em 1990 pelo conjunto da obra.

A organização distribuirá o catálogo ilustrado "Viajando com Kurosawa ao Japão Feudal".

Cena de Os sete Samurais Foto: Divulgação / Divulgação