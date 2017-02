O Carnaval está começando, e Florianópolis está cheia de atrações para quem quer curtir a festa - seja seu estilo musical favorito o samba, o pop ou o eletrônico. E nos próximos meses a cidade continua sendo um bom destino para quem gosta de música ao vivo: no aniversário da cidade, em 23 de março, o Centro de Cultura e Eventos da UFSC recebe Maria Rita para o show Samba da Maria, uma homenagem a grandes compositores e intérpretes do estilo. Já em abril, é a vez de Ney Matogrosso se apresentar no mesmo local, com o espetáculo Atento aos Sinais, baseado no DVD homônimo. Os dois eventos têm promoção da Itapema.

A semana teve muitas outras novidade musicais, além dos anúncios de shows: Roger Waters lançou um teaser de seu próximo e aguardado trabalho solo, Is This The Life We Really Want?, que deve chegar ao mercado "em breve". Ringo Starr e Paul McCartney voltaram a gravar juntos, para um futuro disco do baterista - os dois beatles não trabalhavam em parceria desde 2010. O relançamento de Purple Rain, clássico de Prince, foi confirmado para junho. O Blondie, que está preparando a estreia de Pollinator, seu 11º álbum, divulgou My Monster, faixa gravada em parceria com o ex-Smiths Johnny Marr. E fãs londrinos de David Bowie - grande vencedor do BRIT Awards deste ano - organizaram uma campanha de crowdfunding para tentar construir um monumento em homenagem ao artista.



Jack Johnson lançou uma canção inédita inédita: é Fragments, parte da trilha sonora de The Smog of the Sea, documentário que o músico ajudou a produzir. A dupla de DJs, produtores e compositores The Chainsmokers, que está preparando a chegada de seu primeiro disco, Memories... Do Not Open, estreou uma parceria inesperada com o Coldplay, com a música Something Just Like This. O Jamiroquai lançou clipe: de Cloud 9, que estará em Automaton, trabalho que chega às lojas no dia 31 de março. No rock, o Offspring foi confirmado como mais uma das atrações do Rock In Rio, na mesma noite que o Red Hot Chili Peppers, em 24 de setembro. O editor britânico John Blake afirmou que Mick Jagger proibiu a publicação de uma autobiografia escrita nos anos 1980, em que teria revelado histórias inéditas dos bastidores do mundo do rock e "desnudado sua alma". E Frances Bean Cobain, filha de Kurt Cobain, postou uma homenagem ao pai, que, se estivesse vivo, teria completado 50 anos de idade nesta semana.



Teve novidades da Disney - que divulgou um comercial e um vídeo de bastidores do parque temático inspirado no mundo de Avatar, que será inaugurado em Orlando em maio deste ano. A empresa também confirmou que Donald Glover será o dublador do protagonista Simba na versão live-action de O Rei Leão, que será dirigida por Jon Favreau, de Mogli: O Menino Lobo. A versão em DVD e Blu-ray de Moana, sucesso mais recente dos estúdios, trouxe extras como músicas e cenas deletadas da versão final do filme - que, neste domingo, concorre aos Oscars de Melhor Animação e Melhor Canção Original. Teve novidade do cinema, com a divulgação de uma cena de Alien: Covenant. E teve novidades da Netflix, com a divulgação de novas imagens da segunda temporada de Sense8 e a confirmação de que a empresa vai financiar The Irishman, filme de Martin Scorsese com Robert De Niro e Al Pacino no elenco.

