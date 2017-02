Unicórnios, sereias, super-heróis e demais personagens vão se encontrar na noite desta sexta-feira, no 14º Municipal da Raça, um dos bailes a fantasia mais tradicionais da Capital, no P12. Promovida por Murilo Mafra, Marcos Lacau e Rodrigo Prazeres, o Municipal (como é conhecido) volta no mesmo formato das edições anteriores, com open bar com água, refrigerante, cerveja, energético e vodca, além de uso obrigatório de fantasia. A festa foi a única da região Sul do país citada em uma lista do Estadão dos bailes de Carnaval pelo Brasil que valem a viagem. De fato, é um sucesso – no fechamento desta edição, os ingressos já estavam no 11º lote.



No ano passado, foi o cantor Buchecha que animou os foliões. Dessa vez, a principal atração é o cantor Latino. Apresentam-se novamente os grupos Cia da Folia e Quinteto Samba Aí, os DJs Henrique Fernandes e André Maran, e a bateria da escola de samba Protegidos da Princesa encerra a festa. Vale lembrar que, diferentemente de outras baladas no P12, o Municipal ocorre na madrugada, das 22h às 6h.

Batemos um breve papo com o Latino. Confira:

Qual vai ser o hit do Carnaval do Latino?

No momento estou apostando em duas músicas: Muito Mais Safado com Dennis DJ e MC Maneirinho e a Beba Mais com o Mano Walter!

Você vai estar fantasiado de quê?

De Latino (risos). Eu já sou um personagem.

Você tem 25 anos de carreira. Quais os desafios e como continuar produzindo algo relevante para a música pop durante esse tempo todo?

Fazer o fácil é o mais difícil, posso afirmar. Me reinventei pelo menos umas quatro vezes nesses 25 anos. Os altos e baixos são normais na vida da pessoa. No meio artístico o sucesso acontece se você não tiver boas idéias e ter pessoas bacanas agregando no dia a dia... Sempre me reciclo e tento saber de tudo que está acontecendo no mundo inteiro.

Agende-se

O quê: Municipal da Raça 2017

Quando: hoje, a partir das 22h

Onde: P12 (Servidão José Cardoso de Oliveira, s/n, Jurerê Internacional, Florianópolis)

Quanto: R$ 400 (fem) e R$ 500 (masc) no 11º lote. Desconto de 10% para sócio do Clube do Assinante e acompanhante na compra do ingresso antecipado na loja Ingresso Rápido (Rua Bocaiuva, 2.468, Centro - Beiramar Shopping).

