Nesta segunda-feira (27), a 24ª edição do Concurso Pop Gay vai levar um pouco de brilho e muita diversidade para o Carnaval de rua de Florianópolis. O evento, que também terá show da cantora Lexa, começa a partir das 20h. O show nacional está previsto para as 23h e o concurso deve começar após a meia-noite.

No palco na Avenida Paulo Fontes, no Centro, será eleita a mais elegante Beauty Queen, levando em conta os critérios de beleza, fantasia e desfile, e a mais caricata Drag Queen, considerando a fantasia, a caracterização e o desfile. Cada uma será premiada com uma faixa e R$ 2 mil reais.

As inscrições para a competição deverão ser feitas no dia e local do evento, das 18 às 23h. É necessário levar a identidade e o CPF. Para mais detalhes, acesse o regulamento.

O concurso ocorre no mesmo formato de edições anteriores e será apresentado por Selma Light. Entre as 20h e 23h, haverá shows de drags, aulões de dança, e apresentações de grupos de DJs trans e da casa noturna Conca Club.

Agende-se

O quê: Pop Gay com show da Lexa

Quando: segunda-feira (27), a partir das 20h

Onde: Avenida Paulo Fontes, Centro, Florianópolis

Evento gratuito. Há venda de ingressos para camarote com open bar e DJs do 1007 a partir de R$ 130

Mais informações pela página do evento no Facebook

