O Museu Victor Meirelles abre as portas esta semana para uma exposição de curta duração em homenagem ao artista Paulo Gaiad, morto em outubro do ano passado aos 63 anos. Paisagem - Viagem em Paulo Gaiad ficará em cartaz por apenas quatro dias na Capital. Durante a abertura, nesta terça-feira, ocorre o Encontro com o Curador com a participação das pesquisadoras e curadoras Juliana Crispe e Rosângela Cherem a partir das 18h30min.

A mostra é uma das homenagens que Paulo Gaiad receberá ao longo de 2017. Outras ainda estão sendo programadas e serão realizadas na Fundação Cultural Badesc, no Museu da Escola Catarinense (MEC) e também no Museu de Arte de Santa Catarina (Masc).

Em novembro de 2015, o Museu Victor Meirelles sediou a exposição Anotações a Caminho, de Gaiad, evento cujo objetivo era aprofundar as pesquisas em torno das obras dos artistas que vivem e trabalham em Santa Catarina, pertencentes ao acervo da instituição.

"Fuga do céu", da série "Luz e Sombra". 2007 Foto: Paulo Gaiad / Reprodução

Respeitado dentro e fora do Brasil, Gaiad era um artista premiado. Destaque reconhecimentos como o do 47º Salão Paranaense do Museu de Arte de Curitiba (1990), do 1º Salão do Mar de Antonina (1991), Cultura Viva (1997), 6º Salão Victor Meirelles (1998) e do 5º Salão de Arte Graciosa, de Curitiba.

Gaiad nasceu em Piracicaba, interior de São Paulo. Ingressou na faculdade de arquitetura em Brasília, mas dois anos depois voltou para São Paulo onde trabalhou no escritório de Vilanova Artigas (1915 – 1985), conhecido como pai da arquitetura teórica.

AGENDE-SE



O quê: exposição Paisagem – Viagem em Paulo Gaiad

Quando: terça, às 19h (abertura). Visitação até o dia 18/2

Onde: Museu Victor Meirelles (Rua Rafael Bandeira, 41, Centro, Florianópolis)

Quanto: gratuito

Informações: (48) 3222-0692