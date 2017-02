Os motoristas que forem viajar pelas rodovias federais de Santa Catarina durante o Carnaval 2017 precisarão redobrar a atenção. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), haverá um aumento de até 60% no fluxo de veículos durante os próximos cinco dias de festas. E para tentar reduzir ao máximo o índice de mortes nas estradas, a operação de prevenção e fiscalização foi inciada na manhã desta sexta-feira. Conforme o superintendente da PRF em SC, Fabrício Colombo, neste ano, as ações se concentram nos pontos com maior registro de acidentes.

Na BR-101 — em Laguna, Joaçaba e Balneário Camboriú — e na BR-470, em Blumenau, 11 viaturas passarão a integrar as rondas nas estradas até a Quarta-feira de Cinzas. Nestes locais, considerados de maior fluxo, o efetivo também terá reforço nas escalas de serviço.

— A gente vai concentrar as nossas ações nas áreas onde acontecem mais acidentes. Nas áreas, a polícia vai fiscalizar motoristas embriagados e as imprudência do trânsito — explicou Colombo.

Além da fiscalização contra o consumo de bebidas alcoólicas, a polícia intensificará a vigilância de condutas que aumentam o risco de acidentes. Em 2016, durante o período de festas em fevereiro, a polícia registrou 189 acidentes, com 165 feridos e 11 mortes. Em relação ao ano anterior, quando apenas três pessoas perderam a vida, o carnaval passado teve um aumento de 266% nas mortes.

Pontos de maior perigo nas rodovias federais de Santa Catarina:

Cuidados no trânsito para curtir o Carnaval:



- Todos os ocupantes do veículo devem usar o cinto de segurança;

- Acenda os faróis durante o dia, mesmo fora das rodovias;

- Respeite o limite de velocidade;

- Não ultrapasse em local proibido;

- Não transite pelo acostamento;

- Motorista, não fale no celular;

- Se beber, não dirija;

- Fuja dos horários de pico;

- Programe sua viagem.

