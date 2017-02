O desfile das escolas de samba do grupo especial do principal Carnaval do Brasil começa por volta das 22h deste domingo, com transmissão da RBS TV. Seis escolas desfilam na primeira noite no Rio de Janeiro. Quem abre os trabalhos na Marquês de Sapucaí será a Paraíso do Tuiuti, abordando a Tropicália e o Manifesto Antropofágico de Oswald de Andrade.

Entre os destaques da noite está a Grande Rio, que homenageará a Bahia e a cantora Ivete Sangalo. A Vila Isabel abordará os diversos estilos da música negra em todo o mundo. E o Salgueiro, mistura a Divina Comédia, de Dante Alighieri, com o jeito brasileiro.

A noite termina com o desfile da Beija-Flor, que aborda o romance de José Alencar, A Virgem dos Lábios de Mel.

Na segunda-feira, quem abre os desfiles é a União da Ilha, com tributo ao povo banto, que veio ao Brasil durante a escravidão. A Mangueira, campeã do Carnaval do Rio de 2016, encerra o grupo especial abordando os santos milagreiros a quem todo brasileiro recorre na hora do aperto.

Veja a seguir os sambas-enredos e a ordem de entrada de cada escola na Marquês de Sapucaí.

