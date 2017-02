Os filhos do Rio Uaupés, da Amazônia, foram representados na Nego Quirido, em Florianópolis, neste sábado, através da Escola de Samba Os Protegidos da Princesa. A segunda agremiação a entrar na passarela, trouxe o samba-enredo "Arapaço – O Mito do Povo Cobra", e claro, sua vibrante e destacada bateria – a Groove da Favela - que levantou quem estava na arquibancada.



Na história mágica, Pamori Masono, uma cobra-canoa, deu origem aos povos que viviam na beira do rio, chamados de netos de sucuris: o povo Arapaço. Dos mitos da mulher que virava cobra e do primeiro contato dos índios com o homem branco e europeu – e da escravidão do povo indígena -, a Protegidos, deu uma aula na igualdade na passarela – que caiu como uma luva para o atual período.



A comissão de frente tratou em explicar da origem do mito do povo cobra. O mestre-sala e a porta-bandeira homenagearam o mito e a índia. Um imprevisto, no entanto, fez o primeiro mestre-salas da escola passar mal durante o desfile. Ele foi atendido ainda no local.



A bateria, que é sim o auge da Protegidos, veio vestida de índio com roupa de branco. Ah! E essa bateria? Público vibrava de pé.



Mesmo preocupada com a falta de recursos e falta de tempo para a confecção de fantasias e alegorias, a agremiação que tem no Morro do Mocotó sua comunidade mais fiel, mostrou porque é uma das preferidas do público e uma das mais tradicionais da Ilha: tem samba, carisma e contagia.



