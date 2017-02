Quando estreou com The Warning em 1984, o norte-americano Queensrÿche conquistou seu espaço com uma proposta que se alinhava mais à escola europeia do heavy metal, e quatro anos depois o reconhecimento chegou ao ápice com Operation: Mindcrime, responsável pela renovação do interesse em obras conceituais embaladas por música progressiva. Mas, com o passar dos anos, a banda – ou simplesmente o vocalista Geoff Tate – tomou rumos alternativos, cujo Dedicated To Chaos (2011) mostra o quanto uma reputação pode descer fundo no poço.



A insistência no alternativo e problemas de ordem pessoal culminaram em Tate perdendo o direito pelo nome Queensrÿche, e em 2012 os demais integrantes recrutaram o excelente cantor Todd La Torre para resgatar a sonoridade dos tempos áureos da banda. Assim, Condition Hüman é segundo álbum desta fase, lançado em 2015, que alcançou a quinta posição na Billboard e, enfim, agora chega ao mercado nacional via Hellion Records.



Condition Hüman prova como o Queensrÿche perdeu tempo acompanhando as tendências do mercado musical. O álbum não é conceitual, mas invariavelmente possui algum elemento social nas letras. Alguns arranjos antigos, descartados pelo Tate fissurado em modernidades, foram retrabalhados e mesclados ao repertório, cujo resultado final é eclético, ora complexo, ora apenas distorcido, mas sempre com ênfase em melodias de extremo bom gosto.



O bonito trabalho das guitarras na abertura Arrow Of Time é um bom exemplo do grupo completamente revigorado, e Todd La Torre se mostra confortável atrás do microfone, com Hellfire e Bulletproof (belíssimo solo!) mantendo o legado que se espera do Queensrÿche. O produtor e antigo fã Chris Zuess Harris (Rob Zombie, Hatebreed, Soulfly) entrou no clima e procurou acentuar a magia e a musicalidade das gravações dos primeiros discos do grupo e a consequência está aí: Condition Hüman é elegante e merece todos os elogios que vem recebendo desde seu lançamento. Quanto ao encrenqueiro Tate? Bom, digamos que também está colhendo frutos, mas bem mais amargos. lml



Formação:

Todd La Torre: voz

Michael Wilton: guitarra

Parker Lundgren: guitarra

Eddie Jackson: baixo

Scott Rockenfield: bateria, teclados e orquestração



Foto: Queensrÿche / Divulgação

Queensrÿche: Condition Hüman

(2015 - Century Media Records, 2017/Hellion Records - nacional)

01. Arrow of Time

02. Guardian

03. Hellfire

04. Toxic Remedy

05. Selfish Lives

06. Eye9

07. Bulletproof

08. Hourglass

09. Just Us

10. All There Was



*Ben Ami Scopinho está há mais tempo em Floripa do que passou em sua terra natal, São Paulo. Ilustrador e designer no DC, tem como hobby colecionar vinis e CDs de hard rock e heavy metal. E vez ou outra também escreve sobre o assunto.