Ney Matogrosso volta a Florianópolis em abril com o show da turnê "Atento aos Sinais". Depois de quatro anos de sua última vinda à Capital, o artista se apresenta no dia 4 de abril no Centro de Cultura e Eventos da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Esta semana, os ingressos já subiram para R$ 120 (na semana passada, estava R$ 80) e estão disponíveis online no Blueticket e na Loja Blueticket do Beiramar Shopping. Assinantes do DC têm até 25% de desconto na compra do ingresso antecipado para sócio e acompanhante. Uma semana antes do evento, a UFSC distribuirá 100 cortesias para estudantes.

Intérprete por natureza (compôs duas letras, nunca as cantou), Ney traz neste espetáculo músicas de compositores consagrados (Caetano Veloso, Paulinho da Viola) e de destaques recentes (Criolo, Banda Zabomba, Dani Black, Vítor Pirralho, Dan Nakagawa, Banda Tono). "Muitos me procuram, vão aos shows e me entregam letras, discos gravados. Outros conheço através da internet. Sempre acho que numa dessas posso encontrar coisas interessantes, como tenho encontrado", disse em nota.

Depois de um ano e meio de estrada, o show "Atento aos sinais" foi gravado ao vivo em CD e DVD em 2014, meses antes de Ney ser homenageado no Grammy Latino pelo conjunto de sua obra.

Neste final de semana de Carnaval, Ney estará em Santa Catarina. Ele é a grande atração da noite de domingo do Festival Psicodália, que rola em Rio Negrinho.

Serviço

Quando: 4 de abril (terça-feira)

Onde: Centro de Cultura e Eventos da Universidade Federal de Santa Catarina (Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, Trindade)

Quanto: No mezanino, a partir de R$ 120. Na plateia, a partir de R$ 140.

Ingressos disponíveis online no Blueticket e na Loja Blueticket do Beiramar Shopping. Desconto de até 25% para sócio e acompanhante do Clube do Assinante na compra do ingresso antecipado, no site Blueticket.

Uma semana antes do evento, serão distribuídas 100 cortesias para estudantes da UFSC (uma por pessoa) no Centro de Cultura e Eventos

