Na edição comemorativa às 20 edições do Psicodália, Erasmo Carlos foi o primeiro headliner confirmado, já em agosto do ano passado. O festival multicultural é o principal evento alternativo de carnaval de Santa Catarina e ocorre de 24 de fevereiro a 1º de março na Fazenda Evaristo, em Rio Negrinho. Tremendão, 75 anos, é uma das atrações principais, junto com Ney Matogrosso e outros 50 shows programados.

Por telefone, disse ter ficado feliz com o convite, mas que infelizmente não poderá ficar mais dias na Fazenda: ele está prestes a lançar um livro de poesia e o filme baseado em sua autobiografia, Minha fama de mau (Editora Objetiva), tem previsão de estreia para o segundo semestre deste ano. O ator Chay Suede interpreta o cantor na juventude, época em que conquistou a fama de Tremendão. A partir dos bastidores dos shows e dos programas de TV, o filme dirigido por Lui Farias mostra a amizade e parceria com Roberto Carlos (Gabriel Leone) e Wanderléa (Malu Rodrigues), a descoberta do mundo da música e da TV e a busca pelo grande amor de sua vida.



Veja os principais trechos da conversa:

A era dos festivais

Fiquei orgulhoso e agradecido. Deve ser uma cena muito linda, ver as pessoas com vontade de paz e amor. Minha geração também viu grandes festivais, sou da época do Woodstock.

A música contemporânea

Gosto muito do pessoal que está fazendo música agora. Tem pessoas de valor. Eu sempre espero um pouco antes de sair analisando. Em cada esquina tem alguém cantando, então tem que primeiro ouvir antes de opinar. Mas eu gosto de tudo.

Show com todos os sucessos

Vou apresentar o show que faço quando toco num lugar pela primeira vez. Tem os sucessos que tem que ter, e encaixo uma coisa e outra. Estou muito animado, principalmente para ver. Ver a juventude bonita, bem intencionada.

Carnaval para azarar

Eu não curto muito participar do carnaval. Gosto de ver a alegria das pessoas, sem medo de ser feliz. Mas não de participar. Quer dizer, já tive bloco de rua, quando era menino. Mas a intenção não era divertir, era azarar e pegar as meninas.

Aventura de carnaval

Tenho várias, mas são impublicáveis.

Para fazer uma vez na vida

Ir à Disney. Nem todo mundo pode, mas se puder, é muito legal. Já fui várias vezes.

Poesia e cinema

Não posso ficar muito tempo. Estou cheio de projetos, entre eles o filme Minha fama de mau, inspirado na minha autobiografia. E também estou preparando o lançamento do meu livro de poesias.

AGENDE-SE

O quê: Psicodália 2017

Quando: 24 de fevereiro a 1º de março

Onde: Fazenda Evaristo, em Rio Negrinho (SC)

Quanto: ingressos esgotados

Informações no site do festival



Leia também

Confira o que as escolas do Grupo Especial de Florianópolis irão apresentar sábado na Nego Quirido

9 festinhas para os diferentões que querem curtir um carnaval alternativo em Florianópolis

Veja a programação de festas de Carnaval em Blumenau

Conheça o Carnaval de Joaçaba, que promete ser um dos melhores de SC

Confira a programação dos blocos de rua da Grande Florianópolis

Confira a programação do Carnaval 2017 em Santa Catarina