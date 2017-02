O bloco Vem elétrico que o trio é redondo, com o Dj Alok, reuniu cerca de 30 mil pessoas na Barra Sul, em Balneário Camboriú, no sábado. O pré-carnaval gratuito começou à tarde e foi até o anoitecer. Neste domingo, Alok faz a mesma apresentação no Centro de Florianópolis, a partir das 14h e segue até as 21h. Na Capital, o circuito inicia na Praça XV e segue em direção à Praça Fernando Machado.

Alok, principal DJ brasileiro de música eletrônica, agitou o público de BC ao som de hits como Hear Me Now - música nº 1 no Spotify Brasil, Who Gives, All I Want e That's My Way. Completou o line up os Djs Bhaskar, Dropack, Liu, Sevenn e Vinne. No total, foram sete horas de festa.

Em entrevista ao DC, na última, sexta-feira, Alok falou sobre o prazer de tocar em Santa Catarina: "SC representa muito pra mim na carreira profissional. Estado com a melhor galera, melhores pistas e melhor energia", disse.

Dj Alok é o principal Dj brasileiro de música eletrônica Foto: Carol Cruz / Divulgação

- Balneário Camboriú é uma cidade incrível. O Pré-carnaval foi como sonhamos: uma grande festa democrática, livre de rótulos e preconceitos - comentou Nathália Freitas, gerente regional de marketing da SKOL.

Curtição embaixo do trio elétrico é gratuita Foto: José Somensi / Divulgação

Neste domingo, o Diário Catarinense faz a cobertura da passagem do trio elétrico por Florianópolis. Acompanhe pelo Instagram e Twitter do DC e confira a reportagem completa aqui no site do DC.



Foto: skol / Divulgação

Leia também:

Próxima semana é de preparação da Nego Quirido para o desfile das escolas de samba de Florianópolis

Ingressos estão quase esgotados para o Municipal da Raça

Confira a programação do Carnaval 2017 em Santa Catarina

Confira a programação do Carnaval 2017 em Florianópolis