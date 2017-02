Apuração do resultado do Desfile de Carnaval de Joaçaba começa hoje às 14h

Quarto e último dia de carnaval, hora de pedir forças aos deuses da folia para aproveitar as festas que rolam nesta terça-feira. Quem ainda tem energia, pode escolher entre blocos de rua e festas noturnas (os mais dispostos farão o combo bloquinho + balada). Confira:

Nas passarelas

- Em Florianópolis o Desfile das Campeãs ocorre às 22h30min. A campeã Unidos da C0loninha e a vice Embaixada Copa Lord se reapresentam na Nego Quirido. Ingressos a R$ 40, mas quem comprou entrada para o sábado tem direito a comparecer novamente.

- A apuração do resultado do maior desfile de escolas de samba do interior do Estado, em Joaçaba, ocorre a partir das 14h. Fique ligado no Carnaval Ao Vivo do DC para conhecer a escola campeã.

- A decisão do carnaval de São Paulo também ocorre nesta terça-feira, a partir das 16h, e será exibida pela RBS TV.





Confira as principais festas de Santa Catarina nesta terça-feira

O Centro de Floripa foi tomado por foliões todos os dias Foto: Charles Guerra / Agência RBS

Florianópolis

Peixada do Gui

Tradicional festa de Floripa com open bar e open food, além de duas tendas com bandas e Djs.

Horário: 12h

Onde: Centro de Eventos Luiz Henrique da Silveira, SC-401, Saco Grande, Florianópolis

Quanto: R$170 feminino e R$230 masculino. Estacionamento oficial: R$50

Carnaval Skol com Jota Quest e Melanina Carioca

Último dos shows gratuitos do Carnaval Skol Floripa, que tem lotado as ruas do Centro de Floripa, terá Jota Quest e Melanina Carioca

Horário: a partir das 21h

Onde: Praça Fernando Machado, Centro, Florianópolis

Quanto: gratuito (Camarote Skol a partir de R$ 40 disponível no Blueticket)

Maracatu Arrasta Ilha

O grupo de maracatu se apresentou em vários blocos de Floripa neste carnaval. O encerramento será hoje na pracinha da Lagoa da Conceição.

Horário: 20h

Onde: Praça Bento Silvério (R. Henrique Veras do Nascimento, 21 - Lagoa da Conceição, Florianópolis)

Quanto: gratuito



A Liga, na Milk

Festa Masquerade com A Liga, Peterson Ungaretti, Augusto Cruz e André Maran

Horário: a partir de 23h

Onde: Milk, em Jurerê Internacional

Quanto: terceiro lote, R$ 150 (feminino) e R$ 250 (masculino)

Joaçaba

Carnafolia Joaçaba

A festa tem rolado todos os dias na Praça da Catedral. Nesta terça, as atrações são Villa Baggage e Fernanda Liz.

Horário: 22h30

Onde: Praça da Catedral (Rua Geraldo Correia, Joaçaba)

Quanto: R$35

Balneário Camboriú

Grande baile

Os blocos Xinéllis e Do Zero fazem o grande baile de encerramento do Carnaval com os e outros da região.

Horário: a partir das 23h

Valor: Feminino: R$ 50 (R$ 30 em consumo). Masculino: R$ 80 (R$ 50 em consumo)

Onde: Avenida Atlântica, 1960 (em frente a Praça Almirante Tamandaré)

Navegantes

Encerrando a Folia

A cidade de Navegantes se despede do carnaval de rua com o Encerrando a Folia.

Horário: a partir das 18h

Onde: Avenida Beira Mar de Navegantes

Quanto: gratuito

