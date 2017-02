Unidos da Coloninha recebe o troféu e comemora o bicampeonato consecutivo do Carnaval de Florianópolis

A escola de samba Unidos da Coloninha é a campeã do Carnaval 2017 de Florianópolis. A apuração das notas das escolas de samba de Florianópolis foi realizada na tarde desta segunda-feira, na Passarela Nego Quirido. A agremiação obteve 269,3 pontos e é campeã do Carnaval da Capital pela nona vez.

As seis escolas do grupo especial desfilaram entre a noite de sábado e a manhã de domingo na Passarela Nego Quirido, Centro da Capital.

Tensão dos integrantes da Unidos da Coloninha durante a apuração das notas dos jurados Foto: Cristiano Estrela

Veja abaixo os detalhes da apuração direto da Nego Quirido

A penúltima escola a se apresentar no grupo especial escolheu o enredo "A Coloninha teve uma boa ideia - Salve todos os inventores e suas mentes brilhantes" para este ano.



Desfile da Unidos na Coloninha na Nego Quirido Foto: Cristiano Estrela / Agencia RBS

A comissão de frente já deu um gostinho do que viria: alquimistas levaram uma grande caldeira para a avenida. Ao todo foram 25 alas - pelo menos três delas eram coreografadas - e dois carros alegóricos, um no início e outro no fim da apresentação.



Assista à comemoração da escola após receber o resultado

Copa Lord também comemora o vice-campeonato

A Embaixada Copa Lord recebeu o troféu de vice-campeã do Carnaval de Florianópolis. A escola teve 268,7 pontos e ficou a apenas 0,2 à frente da Consulado, tempero que deu motivos para a agremiação comemorar bastante o resultado. Neste ano, não há rebaixamento de escolas para o grupo de acesso.

Embaixada Copa Lord recebe o troféu de vice-campeã Foto: Cristiano Estrela

