A passarela Nego Quirido recebeu os seis desfiles do Grupo Especial das escolas de samba de Florianópolis da noite de sábado até a manhã de domingo. Apesar da falta de recursos, a festa impressionou os espectadores e foi classificada por muitos como o Carnaval da superação. O presidente da Liga das Escolas de Samba (Liesf), Joel Costa Júnior, afirmou que cerca de 25 mil pessoas acompanharam o desfile.

Ainda faltando poucas horas para o desfile, a prefeitura e a Liesf se esforçavam para deixar tudo pronto para receber as escolas e o público. Alguns detalhes, no entanto, deixaram a desejar, segundo relatos de profissionais que cobriram o espetáculo e alguns espectadores.

A colunista Laura Coutinho registrou a estrutura da passarela, relatando o aspecto de abandono do espaço, com acessos mal estruturados, banheiros quebrados, mosquitos e cheiro de esgoto na entrada dos camarotes voltados para o mar. Os profissionais que participaram da cobertura ressaltaram os aspectos que precisam ser melhorados na infraestrutura da passarela.

O secretário de Turismo de Florianópolis, Vinicius De Lucca Filho, e o diretor comercial e de marketing da Liga das Escolas de Samba de Florianópolis, Jefferson Sodré, foram procurados pela reportagem para responder aos questionamentos. Confira:

O diretor comercial e de marketing da Liesf, Jefferson Sodré, explica que a liga ainda fará uma avaliação do Carnaval 2017 para identificar e planejar as melhorias de 2018. O secretário de Turismo de Florianópolis, Vinicius De Lucca Filho, afirma estar ciente dos problemas e explica que a prefeitura e a Liesf vão se reunir para debater quem terá a responsabilidade do Carnaval no próximo ano.

– Precisamos ainda abrir um diálogo em conjunto. Só posso garantir que vamos ter outro modelo. Precisamos profissionalizar o Carnaval, porque neste ano tivemos de correr atrás – diz o secretário.

Um dos focos é buscar parcerias privadas e vender o Carnaval de Florianópolis em três pilares: o do Centro, com shows; o da passarela e o desfiles das escolas de samba; e os mais de 40 blocos espalhados pela cidade. A ideia é oferecer os atrativos a empresas para que possam financiar infraestrutura, materiais e divulgação, além de encontrar interessados em cuidar da logística e operação das atrações.

Como o contrato com a Ambev se encerra neste ano, De Lucca diz que o novo contrato deve colocar a prefeitura novamente à frente da curadoria. Uma das propostas com essa mudança é resgatar o concurso das marchinhas, tradicional do Carnaval ilhéu. Para De Lucca, o novo contrato deve viabilizar financeiramente os eventos e promover uma "volta às raízes".

