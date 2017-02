O Baile Municipal da Raça é a festa a fantasia mais tradicional do Carnaval de Floripa e só indo mesmo em alguma edição para entender qual é a vibe. Por sorte, encontrei alguém entre as 6 mil pessoas que curtiram a balada na noite desta sexta-feira, no P12, que bem resumiu:



— A música é boa, todos os meus amigos estão aqui, e é a festa do início do Carnaval. É o Municipal, cara. Todo mundo vem — disse a estudante de administração Beatriz Gerlach, que curte o baile pelo terceiro ano.

Esse é o clima - todo mundo da cidade está lá, dos estudantes com carinha de menor de idade às socialites com suas fantasias exibidas. No camarote ou na pista, todo mundo que se conhece se encontra ou faz novas amizades - embaladas pela mistura de vodca com energético, o drink mais pedido no open bar.

Cantor Latino no Municipal da Raça. Foto: Yasmine Holanda Fiorini / Agência RBS

Alalaô

Nem a tradição resiste ao sertanejo. Apesar de a festa ter contado com marchinhas típicas do Carnaval, o público cantou junto mesmo quando o Quinteto Samba Aí cantou sua versão para Medo Bobo, de Maiara e Maraisa. O Latino foi a principal atração da noite e surpreendeu com um rebolado de dar inveja. Cantou hits do passado como Me Leva, Cátia Catchaça e Renata (a ingrata). Muita gente - pelo menos quem estava à beira do palco - sabia as letras de cor.

Fantasias

Não tem jeito, sereias e unicórnios estão mesmo na moda. A fantasia de metade peixe, metade mulher foi o hit da noite - era só dar uns passos para trombar com alguma. Entre os adereços de cabeça, a tiara de unicórnio também estava entre as mais-mais. No geral, os foliões apostaram em trajes mais clássicos, como pirata, policial, anjinho ou diabinho, mas alguns usaram a criatividade e capricharam. Confira as mais curiosas:

Liz Benitez e Leopoldo Moratelli Neto arrasaram nas referências das artes Foto: Yasmine Holanda Fiorini / Agência RBS





Foto: Yasmine Holanda Fiorini / Agência RBS

Tayna Ocker era uma das muitas sereias da noite Foto: Yasmine Holanda Fiorini / Agência RBS

As amigas Fernanda Venâncio e Amanda Fernandes foram de Uber que oferece balinha Foto: Yasmine Holanda Fiorini / Agência RBS

Esses amigos do Rio foram mega criativos na referência a Salt Bae, um chef turco que ficou famoso na web e virou meme Foto: Yasmine Holanda Fiorini / Agência RBS

O Mauro Miscarelli e o Juninho Almeida estavam se divertindo muito como repórteres de Carnaval Foto: Yasmine Holanda Fiorini / Agência RBS

André Felippe foi de muro do Donald Trump Foto: Yasmine Holanda Fiorini / Agência RBS

Esse aí aproveitou e deixou sua crítica à poluição das praias Foto: Yasmine Holanda Fiorini / Agência RBS

