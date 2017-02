Matt Damon é o protagonista de A Grande Muralha Foto: universal / Divulgação

Além de diversão na rua e nas baladas, o tempo livre do feriado de carnaval pode servir para pegar um cineminha. Apesar da ausência de alguns candidatos ao Oscar que estreiam no país esta semana, entram nas telas filmes com muita ação, animações infantis e uma produção nacional estrelada por youtubers. Para os fãs de super-heróis, um bônus: alguns cinemas do Estado exibem na próxima quarta-feira a pré-estreia da última atuação de Hugh Jackman como Wolverine. Confira as sinopses e em quais cidades entram em cartaz as principais estreias desta semana:



A Grande Muralha



A aventura histórica com Matt Damon, dirigida pelo chinês Yimou Zhang (de O clã das adagas voadoras), mostra a construção da Muralha da China sob a perspectiva de um grupo de soldados britânicos. Além de proteção, os ingleses descobrem que a Muralha também serve para guardar um grande mistério.

É a maior produção filmada inteiramente na China. Promete grandes batalhas, imagens incríveis e muita ação.

Estreia em 3D em Arcoplex Araranguá, Balneário Camboriú Shopping, Neumarkt Blumenau, Pátio Chapecó, Della Giustina Criciúma, Iguatemi e Beiramar Florianópolis, Arcoplex Itajaí, Mueller e Garten Joinville, Continente Park Palhoça e Itaguaçu São José.

Bugigangue no Espaço

Sete Invas, alienígenas simpáticos e trapalhões, chegam na Terra depois de serem expulsos da Confederação dos Planetas pelo vilão Gana Golber. Eles conhecem a turminha do clube Bugigangue e partem juntos numa aventura pelas galáxias para restaurar a paz universal.

A animação do diretor Alê McHaddo conta com as vozes de Danilo Gentili e de Maísa Silva.

Estreia hoje nos seguintes cinemas: Balneário Camboriú Shopping, Neumarkt Blumenau, Iguatemi e Beiramar Florianópolis, Mueller Joinville e Itaguaçu São José.

Monster Trucks

Sonhando sair de sua cidade e viajar, o jovem Tripp constrói o Monster Truckk, uma super caminhonete com peças usadas. O que ele não imaginava era que seu automóvel fosse atrair uma estranha criatura. E que construiria uma grande amizade com esta espécie de monstro. Do diretor de A era do Gelo, Chris Wedge.

Estreia hoje nos cinemas: Balneário Camboriú Shopping, Neumarkt Blumenau, Pátio Chapecó, Arcoplex Criciúma, Iguatemi e Beiramar Florianópolis, Arcoplex Itajaí, Garten Joinville, Continente Park Palhoça e Itaguaçu São José.

Internet - O Filme

Julio Cocielo, Thaynara OG, Felipe Castanhari, Pathy dos Reis, Cellbit, Polado, Rafinha Bastos, Gusta Stockler, Cauê Moura, Gabi Lopes, Christian Figueiredo. Para quem não conhece pelo a maioria destes nomes, Internet - O filme pode não ser tão interessante. Mas os mais de 60 milhões de seguidores destes youtubers esperam ansiosos por esta estreia.

As histórias ocorrem todas paralelamente a uma convenção de influenciadores digitais em um hotel luxuoso. Tem o arrogante que só pensa em popularidade, cachorro que vira webcelebridade e, claro, jovens fanáticos por seus ídolos. Estreia hoje nos cinemas: Balneário Camboriú Shopping, Neumarkt Blumenau, Iguatemi Florianópolis, Garten Joinville e Itaguaçu São José.

Pré-estreia: Logan

Na próxima quarta-feira os cinemas do Estado exibem a pré-estreia de Logan, o décimo filme dos X-men e o último com Hugh Jackman como Wolverine. Em 2029, um abatido e alcoólatra Logan (Jackman) vive discretamente enquanto cuida do idoso e doente Professor Xavier (Patrick Stewart). Quando conhece uma jovem chamada Laura, ele é obrigado a entrar em combate com uma sinistra corporação.

Haverá pré-estreia de Logan nos cinemas: Balneário Camboriú Shopping, Neumarkt Blumenau, Iguatemi e Beiramar Florianópolis, Garten e Mueller Joinville e Itaguaçu São José.

