Uma varanda com piscina em uma casa na Avenida dos Búzios, em Jurerê Internacional, é o cenário perfeito para as transmissões ao vivo do projeto Dia de Verão no Youtube - até sexta-feira (17), 13 youtubers desembarcam em Florianópolis para participar das lives na rede social. Entre eles, está o bombadíssimo Christian Figueiredo, embalado pelo lançamento do filme Eu Fico Loko, que fala sobre sua vida.

Sim. Os youtubers de quem você até pode nunca ter ouvido falar lançam livros, têm peças de teatro (também sobre suas vidas, é claro) e agora até filme. O DC foi até a casa do projeto para bater um papo com Christian, Damiani, Fabi Santina, Mr. Poladoful, Rafa Moreira e Rato Borrachudo e saber o que eles andaram curtindo em Floripa nesses dias de verão.

Assista ao vídeo:

Os episódios diários vão ao ar sempre das 18h às 20h, no canal da catarinense Dia Estúdio, uma das seis networks credenciadas pelo YouTube no país. As lives são apresentados pelos também youtubers Gabie Fernandes e Thalita Meneghim, do canal Depois das 11, de Florianópolis, e pelo paulista Leo Bacci, do Bom Dia Leo. Após o fim das transmissões, as íntegras dos episódios são disponibilizadas no canal da Dia Estúdio.

Leia mais:

Saiba mais sobre o projeto #DiaDeVerao e veja quem mais vem

Um dia com a Thalita Meneghim: conheça a rotina de uma das garotas mais populares da web



Canal Depois das Onze aposta em conteúdo divertido para fãs adolescentes



Passamos um dia com Mederi Corumbá, do Galo Frito

Entenda o sucesso do canal catarinense Galo Frito