Neste fim de semana, a jovem youtuber gamer Bibi Tatto volta para Santa Catarina para se encontrar com os fãs e lançar seu segundo livro, Isolados – O enigma, em sessões de autógrafos (e selfies, é claro) em Florianópolis e Joinville. Na Capital, o evento será no sábado, às 15h, no vão central do Beiramar Shopping. Já em Joinville o evento será no domingo, na Livrarias Curitiba no Shopping Mueller, também às 15h.

As 300 senhas para cada cidade já estão disponíveis para serem retiradas nas próprias lojas onde ocorrerão os eventos - em Florianópolis, devem ser retiradas nas Livrarias Catarinense. A autora irá assinar apenas a dois livros, sendo que um deles deve ser o lançamento. Autógrafos em quaisquer outros itens não serão permitidos.

A obra é a segunda publicação da jovem de apenas 16 anos, que também possui o livro Um novo mundo. Desta vez, com um personagem intruso no mapa do Novo Mundo, a gamer precisa salvar o avatar do seu irmão Gagui antes que o invasor detone todo o universo criado por ela, tudo em meio as aventuras de sua avatar no mundo de Minecraft.

A Bibi bateu um papo com o DC por e-mail. Confira a entrevista:

Bibi, como você começou a curtir games?

Eu tenho um irmão, o Gagui, que é apenas 1 ano mais novo do que eu. Sempre jogamos videogame, jogos pelo celular e pelo computador. E, é claro, sempre um querendo ganhar do outro. Tudo isto fez eu me apaixonar pelo mundo dos games.

E como você explicaria o Minecraft para os pais dos seus fãs, que não entendem nada do jogo?

No Minecraft, praticamente tudo tem a forma quadrada. Para quem vê pela primeira vez, até estranha, já que hoje existem games que parecem que você está na vida real. Mas o grande diferencial do Minecraft é que você pode criar o seu mundo, sua casa, seus objetos, etc. Então tudo isso estimula muito a criatividade. Muitas escolas começaram a usar o Minecraft como ferramenta de aprendizado. Enfim, não é muito fácil de explicar. Tem que jogar para entender.

Como você concilia a escola com o canal? Quantas horas do seu dia você se dedica a ele?

Isto é um desafio. Eu estou no último ano do ensino médio. Eu fico na escola até as 13h30 e depois faço minhas tarefas e estudo na parte da tarde. Então sobra o final de tarde e noite para gravar meus vídeos para o canal. Acabo me dedicando cerca de 4 horas por dia. E nos finais de semana, quando eu não tenho evento, o que é raro, acabo me dedicando um pouco mais.

Tem alguma coisa da Bibi "anônima" que a Bibi "famosa" faz questão de manter?

Eu faço questão de ser eu mesma nos vídeos e nos eventos. Eu amo o que eu faço. Então, não preciso inventar um personagem para a Bibi "famosa" (risos).

Qual a parte mais difícil de ser famosa e ter que lidar com os fãs?

Meus fãs são uns fofos. Eles me ajudam demais. Sem eles, tudo seria muito mais difícil. Atualmente, eu tenho mais de 3 milhões de pessoas inscritas no meu canal. São milhares de mensagens todos os dias. Então as vezes fico chateada quando eles escrevem que eu não os respondo, que eu os abandonei, etc. Muitas vezes, não conseguem ter dimensão de quantas mensagens eu recebo e que o meu dia teria que ter 72h para conseguir responder a todos (risos). Mas, sempre que consigo, estou interagindo com eles, especialmente pelo Twitter.

De onde veio a ideia da trama do seu novo livro?

Em minha casa, conversamos bastante sobre novos projetos. Eu reuni todo mundo na sala e começamos a relembrar fatos da minha vida real, já que em meus livros sempre incluo uma história do Minecraft com coisas que aconteceram de verdade comigo. Então começamos a relembrar, demos muitas risadas e a ideias apareceram. Espero que todos gostem de Isolados - O Enigma.

O que você gosta de fazer nas horas de folga, quando está longe do canal?

Eu adoro estar com minha família. Assistir um filme com eles no cinema ou participar de um churrasco é algo que me deixa muito feliz. Outras coisas que gosto bastante é de ouvir música e tocar meu violão.

Além do Minecraft, quais as suas outras paixões?

Com certeza a música. Se não estou dormindo ou jogando, geralmente estou cantando.

Você pretende fazer faculdade?

Quero fazer faculdade de Rádio, TV e Internet. O mundo da comunicação, do entretenimento me fascina. Ainda não sei se farei a faculdade logo na sequência do ensino médio ou não. Talvez, durante seis meses, eu faça um curso de teatro e outro de técnicas vocais. Ainda estou refletindo sobre isso.

Como é ser uma menina nesse universo dos games? Já ouviu algum desaforo?

No começo, bastante. Muitos garotos falavam que eu que tinha parar de jogar, pois ali não era lugar para mulher. Preconceito bobo. Mas hoje em dia, as coisas estão mais tranquilas. Já tem muita menina jogando e criando seus canais de games.

Por último, você conhece algo de Floripa ou de Santa Catarina? Já curtiu o nosso Estado?

Já estive em Floripa na sessão de autógrafos do meu primeiro livro. Mas é aquela rotina doida de sair do avião, ir para o hotel, depois evento e voltar para casa. Mas pelo pouco que vi, fiquei muita impressionada. Muitos lugares lindos. Mas preciso tirar férias e conhecer Santa Catarina.

