Maio tem, como sempre, muita música sertaneja pelo Estado. E nos mais variados estilos dentro do gênero: Zezé Di Camargo e Luciano, Gusttavo Lima e a reunião dos "clássicos" Almir Sater, Renato Teixeira e Sérgio Reis. Há também show intimista de Vanessa da Mata, o samba de Diogo Nogueira e a grande figura dos palcos, Bibi Ferreira.

Dire Straits Legacy, em Florianópolis

Foto: Matteo Ziliani / Divulgação

Dire Straits Legacy é a reunião dos antigos membros da banda de rock inglesa, que foi sucesso nos anos 70, 80 e 90. De volta desde 2013, o grupo tem feito shows lotados por todo o mundo. A formação conta com os ex-integrantes do Dire Straits Phil Palmer (guitarras e vocais), Alan Clark (piano, órgão e teclado), Danny Cummings (percussão e vocais) e Mel Collins (sax).

Quando: 6 de maio, a partir das 14h

Onde: P12 (Servidão José Cardoso de Oliveira, Jurerê Internacional)

Quanto: R$ 150. Disponível no Ingresso Rápido. Desconto de 20% para sócio e acompanhante do Clube do Assinante na compra do ingresso antecipado.



Almir Sater, Renato Teixeira e Sérgio Reis, em Joinville e Florianópolis

Foto: Divulgação / Divulgação

Três dos maiores nomes da genuína música sertaneja, juntos no mesmo palco, para uma emocionante releitura dos grandes clássicos que marcaram suas carreiras, e claro, a vida de milhares de pessoas.



Quando: 12 de maio, em Joinville , e 13, em Floripa

Onde: Teatro Ademir Rosa - CIC (Avenida Gov. Irineu Bornhausen, 5.600, Agronômica)

Quanto: a partir de R$ 60 em Joinville e R$ 70 em Florianópolis. Disponíveis no Blueticket.

Vanessa da Mata, em Florianópolis

Foto: Marcos Hermes / Divulgação

O show da cantora faz parte do projeto Bossa e Jazz Trompowsky.

Quando: 12 de maio, às 21h

Onde: Teatro Ademir Rosa - CIC (Avenida Gov. Irineu Bornhausen, 5.600, Agronômica)

Quanto: a partir de R$ 180. Disponível no Blueticket. Desconto de 20% para sócio e acompanhante do Clube do Assinante na compra do ingresso antecipado.



Diogo Nogueira, em Florianópolis

Foto: Marcos Hermes / Divulgação

Filho do sambista João Nogueira, Diogo cresceu entre bambas e se tornou um grande nome do samba atual.

Quando: 13 de maio, a partir das 21h

Onde: Centro de Cultura e Eventos da UFSC (Campus Reitor João David Ferreira Lima, s/n, Trindade)

Quanto: a partir de R$ 140. Disponíveis no Blueticket. Desconto de 10% para sócio e acompanhante do Clube do Assinante na compra do ingresso antecipado.



Bibi Ferreira, em Florianópolis

Foto: Willian Aguiar / Divulgação

Com quase 76 anos de carreira, Bibi já cantou Edith Piaf, Amália Rodrigues, Carlos Gardel, Dolores Duran, Chico Buarque, entre outros. A essa altura da vida, ela interpreta ninguém menos que Frank Sinatra.



Quando: 13 de maio, a partir das 21h

Onde: Teatro Álvaro de Carvalho (Avenida Governador Irineu Bornhausen, 5600, Agronômica)

Quanto: R$220. Disponível noBlueticket. Desconto de até R$ 40 para sócio e acompanhante do Clube do Assinante na compra do ingresso antecipado.



Zezé Di Camargo e Luciano, em Florianópolis

Foto: Reprodução / Facebook

Os irmãos formam uma das maiores duplas sertanejas do país. Aos 25 anos de carreira, fazem em Florianópolis o show da turnê Flores em vida.

Quando: 19 de maio, com abertura da casa às 23h

Onde: Fields (Av. Paulo Fontes, 1250, Centro, Florianópolis)

Quanto: R$ 50 pista unissex promocional - à venda na Fields ou online no Ingresso Nacional.

Gusttavo Lima, em Biguaçu

Foto: David Collaço / Divulgação

O sertanejo apresenta no Estado o show de seu DVD 50/50.

Quando: 26 de maio

Onde: Centro de Eventos Petry (Rod. BR 101, Km 193)

Quanto: a partir de R$ 70. Disponível no Blueticket.

