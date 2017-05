Nesta semana, o Centro Integrado de Cultura (CIC) de Florianópolis receberá uma Mostra de Terror, baseada nos filmes da Hammer Films, da Inglaterra, onde os maiores clássicos que compõem o auge da companhia serão exibidos. Alguns dos melhores curtas-metragens do gênero também farão parte da curadoria, a qual tive a honra de fazer, com a ajuda do colega Daniel Medeiros. A programação será do dia 4 de maio, às 20h, até o dia 7 de maio, no domingo. No sábado, dia 6, eu estarei com o Daniel para trazer um debate sobre esse ciclo particular do gênero nos anos 60.



A programação começará com o curta-metragem Kassandra, de Ulisses da Motta, onde uma jovem que sofre de estresse pós-traumático recebe visitas diárias de seu psiquiatra devido a visões de um homem dentro de seu apartamento. O filme gaúcho é um dos grandes exemplares de terror psicológico dos últimos anos em solo brasileiro, principalmente por evidenciar as diferentes perspectivas sobre o que nos assombra e como reagimos a isso. Ele iniciará a Mostra, às 20h. Em sequência, Terror que Mata, de Val Guest, será o primeiro longa-metragem exibido. A sessão simboliza também o começo do auge da Hammer Films, que iniciou justamente com The Quatermass Xperiment, no título original, a cultivar seu público, que permaneceu fiel até o declínio da companhia.

No dia 5 de maio, sexta-feira, o curta-metragem que abre a programação é Um Ramo, de Marco Dutra e Juliana Rojas, que hoje são dois dos 10 ou 15 melhores cineastas do Brasil. Outra vez, o apego do filme brasileiro reside na fragilidade humana, nos nossos distúrbios e das nossas diferentes maneiras de lidar com os nosso problemas mais íntimos – neste caso, físico. O Vampiro da Noite, o grande filme do Dracula da Hammer, é o que segue a programação.

No sábado (6/5), os ares são mais conhecidos e catarinenses. O filme da ótima Cíntia Domit Bittar, O Segredo da Família Urso, abre as sessões. O curta-metragem toca numa ideia muito palpável de opressão, onde os segredos mais nefastos da nossa sociedade e nosso país são jogados nos porões. A Vingança de Frankenstein, de Terence Fisher, é o que fecha a noite. É o melhor filme da Hammer e do personagem, quiça. Após o filmes, um debate sobre a influência da companhia no mercado e nas revoluções posteriores do terror.

Para fechar a programação da Mostra, no domingo, às 20h, Religare, de Alexandre Linck, abre as sessões. A primeira vez que tive contato com o curta-metragem do catarinense foi no FAM de 2005 e jamais saiu da minha cabeça. Lembro que traz um apelo como O Duplo, da própria Juliana Rojas, onde uma sala de aula e desenhos aparentemente ingênuos atormentam o professor. O filme que fecha os quatros dias de cinema é As Bodas de Satã – uma outra referência significativa para encerrar o auge da Hammer no cinema. Um dos grandes filmes do ocultismo dos anos 60, o ótimo Terence Fisher nunca se priva de oferecer as múltiplas formas do diabo, criando sequências magníficas. Você pode conferir todos os horários e filmes do mês de maio no CIC aqui.

4 de maio de 2017 (quinta-feira), às 20h



Kassandra

De Ulisses da Motta

Duração: 24 min.

Classificação: 14 anos.

Terror Que Mata (The Quatermass Xperiment)

De Val Guest

Duração: 82 min.

Classificação: 16 anos.

Ano: 1955

5 de maio de 2017 (sexta-feira), às 20h

Um Ramo

De Marco Dutra e Juliana Rojas

Duração: 15 min.

Classificação: 18 anos.

O Vampiro Da Noite / Dracula

De Terence Fischer

Duração: 82 min.

Classificação: 16 anos

Ano: 1958

6 de maio de 2017 (sábado), às 20h

O Segredo da Família Urso

De Cíntia Domit Bittar

Duração: 25 minutos.

A Vingança De Frankenstein (The Revenge Of Frankenstein)

De Terence Fischer

Duração: 89 min

Classificação: 16 anos.

Ano: 1958

Debate pós-sessão: Andrey Lehnemann, jornalista e crítico de cinema do Diário Catarinense e Daniel Medeiros, crítico de cinema.

7 de maio de 2017 (domingo), às 20h

Religare

De Alexandre Linck

Duração: 20 minutos

Classificação: 14 anos.

As Bodas De Satã (The Devil Rides Out)

De Terence Fischer

Duração: 95 min.

Classificação: 16 anos

Ano: 1968

