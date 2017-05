A natureza, o mar, as belezas e os ventos de Florianópolis cantados com sotaque manezinho no ritmo do clássico blues norte-americano da primeira metade do século passado. O quarteto TBZ Blues buscou inspiração na própria Ilha para o primeiro disco autoral, Tribuzana, que será lançado com show nesta terça-feira (9), às 20h, no Teatro Álvaro de Carvalho.

A música Vento Sul, por exemplo, começa logo com "foi só o vento sul entrar no meu quintal que a chuva veio" e termina com um trecho de Folia do Divino, um canto tradicional da Festa do Divino.



— Nosso blues não é tradicional do Mississipi, temos nossa identidade. Cada um tem suas influências, mas como eu sou o compositor acabo puxando mais para o meu lado. Minha influência vem da Ilha, então por mais que tenha blues na melodia a gente consegue trazer referências locais — conta o manezinho Marcel Coelho, vocalista e guitarrista do grupo.



TBZ começou como um trio, ainda com o nome Tribuzana, que na gíria local quer dizer chuva forte com vento. Como já existia um outro grupo no Estado com a mesma denominação, eles mudaram o nome para TBZ Blues. Hoje, é um quarteto, formado por Coelho, o paulistano Renato de Carvalho (baixo) e os argentinos Martín Bustingorri (bateria) e Xuan Arfenoni (sax tenor).



— Sou do Pântano do Sul, me criei na tribuzana. E a galera ainda conhece a gente por esse nome. Optamos por dar o mesmo nome para este disco para não perder essa referência — explica Coelho.

Veja o clipe de Vanessa:



Nos shows, o grupo toca um repertório de clássicos de blues, com versões de bluesmen famosos como Howlin'Wolf, Robert Johnson, Bo Diddley e Muddy Waters. O foco são os primeiros anos do gênero musical, entre as décadas de 1940 e 1960. Depois disso, o ritmo começou a ficar muito rock and roll, o que foge das referências da banda. O TBZ Blues também já apresentou músicas autorais em apresentações e Coelho acredita que elas têm sido bem aceitas pelo público. Segundo o vocalista, há uma cena crescente do blues na capital catarinense.



— Está sendo bem legal, tem outras bandas e músicos aqui na Ilha que estão ajudando a divulgar o blues e fazer ele aparecer, como o Cristiano Ferreira que é um dos convidados do nosso show. Nossas músicas têm uma recepção bem boa, acho que por ter essa identidade conectada à cultura local a galera aceita bem. É um gênero que está voltando – diz.

Agende-se

TBZ Blues no projeto TAC 8 em Ponto

Quando: terça-feira (9), às 20h

Onde: Teatro Álvaro de Carvalho - TAC (Rua Marechal Guilherme, 26, Centro, Florianópolis)

Quanto: R$ 20 e R$ 10 (meia)



