Os cinemas catarinenses recebem novos filmes nesta quinta-feira. Os destaques são a comédia nacional Ninguém entra, ninguém sai, a animação Rock Dog - no faro do sucesso e o terror A autópsia. Além destes, chegam às telas Além das palavras, Paterson e Norman: confie em mim.

Confira os trailers, sinopses e em quais salas os filmes estão em cartaz:



A autópsia

Suspense. 99 minutos. Classificação indicativa: 14 anos. EUA. De André Øvredal, com Emile Hirsch, Brian Cox, Ophelia Lovibond.

Tommy Tilden (Brian Cox) e Austin Tilden (Emile Hirsch), seu filho, são os reponsáveis por comandar o necrotério de uma pequena cidade do interior dos Estados Unidos. Os trabalhos que recebem costumam ser muito tranquilos por causa da natureza pacata da cidade, mas, certo dia, o xerife local (Michael McElhatton) traz um caso complicado: uma mulher desconhecida foi encontrada morta nos arredores da cidade - "Jane Doe", no jargão americano. Conforme pai e filho tentam descobrir a identidade da mulher morta, coisas estranhas e perigosas começam a ocorrer, colocando a vida dos dois em perigo.



A Autópsia estreia nos seguintes cinemas: Balneário Shopping (Baln. Camboriú), Shopping Neumarkt (Blumenau), Iguatemi Shopping (Florianópolis), Garten Shopping (Joinville) e Continente Shopping (São José).

Além das palavras

Biografia. 125 minutos. Classificação indicativa: 14 anos. EUA. De Terence Davies, com Cynthia Nixon, Jennifer Ehle, Jodhi May.

Baseado na história de vida e no trabalho da grande poetisa americana Emily Dickinson (Cynthia Nixon), acompanhamos seu trajeto desde os primeiro dias como uma jovem estudante até seus últimos anos como uma artista reclusa e quase irreconhecida. Uma mulher tímida, mas com ótimo senso de humor e amizades intensas. Emily escrevia praticamente um poema por dia, porém, apenas parte da sua obra foi publicada em vida.



Além das palavras estreia no Paradigma Cine Arte, em Florianópolis.

Ninguém entra, ninguém sai

Foto: Divulgação / Divulgação

Comédia. 90 minutos. Classificação livre. Brasil. De Hsu Chien, com Letícia Lima, Danielle Winits, Rafael Infante.

Após fazer uma vaquinha entre amigos, Edu (Emiliano D'Ávila) consegue dinheiro suficiente para levar Suellen (Letícia Lima) ao Zeffiro's, um motel bastante conceituado e caro. Lá também estão a juíza Letícia (Danielle Winits) e seu assessor Acauã (Tatsu Carvalho), os adolescentes Caju (João Côrtes) e Bebel (Bella Piero), a virgem Margot (Mariana dos Santos) e o assaltante Alexandre (Rafael Infante), além de vários outros casais. Paralelamente, o funcionário do motel Donizete (Paulinho Serra) vai até um hospital e lá é diagnosticado com um vírus raro, que até então não existia no Brasil. Por causa disto, o motel é imediatamente colocado em quarentena, com seus funcionários e hóspedes sendo impedidos de deixar o local. Ao mesmo tempo em que temem que suas identidades sejam reveladas, eles precisam encontrar um meio de conviver em harmonia enquanto desfrutam dos prazeres do estabelecimento.



Ninguém entra, ninguém sai estreia nos seguintes cinemas: Balneário Shopping (Baln. Camboriú), Shopping Neumarkt (Blumenau), Pátio (Chapecó), Beiramar e Iguatemi Shopping (Florianópolis), Arcoplex (Itajaí), Shopping Mueller e Garten Shopping (Joinville) e Continente Shopping e Itaguaçu (São José).



Norman: confie em mim

Drama. 117 minutos. Classificação indicativa: 14 anos. EUA. De Joseph Cedar, com Richard Gere, Dan Stevens, Michael Sheen Norman.

Oppenheimer (Richard Gere) é o dono de um pequeno negócio. Ele faz amizade com um jovem político em um período complicado da vida. Porém, três anos depois, o político torna-se um influente líder mundial, transformando drasticamente a vida de Norman tanto positivamente quanto negativamente.



Norman será exibido no Cinespaço Beiramar, em Florianópolis.

Paterson

Foto: Mostra Internacional de Cinema de São Paulo / Divulgação

Comédia dramática. 118 minutos. Classificação indicativa: 12 anos. EUA. De Jim Jarmuch, com Adam Driver, Golshifteh Farahani, Rizwan Manji.

Paterson é um motorista de ônibus da cidade de Paterson, Nova Jersey — eles têm o mesmo nome. Diariamente, o homem repete uma rotina simples: dirige sua rota, observando a cidade que se revela pela janela e ouvindo fragmentos de conversas que o rodeiam; escreve poesias em um caderno; passeia com o cachorro; para em um bar, bebe uma cerveja e, depois, volta para casa para encontrar a esposa, Laura. Ao contrário do marido, o mundo de Laura está sempre mudando. Ela tem novos sonhos todos os dias. Paterson apoia as ambições dela; ela encoraja o talento dele para a poesia. O filme observa silenciosamente as vitórias e derrotas da vida cotidiana, e a poesia que se evidencia nos pequenos detalhes.

Paterson entra em cartaz no Cinespaço Beiramar, em Florianópolis.

Rock Dog - no faro do sucesso

Foto: Divulgação / Divulgação

Animação. 80 minutos. Classificação livre. EUA. De Ash Brannon, com Luke Wilson, J.K. Simmons, Eddie Izzard.

Bodi, um Mastim tibetano de olhos arregalados, deverá se tornar o próximo guarda da aldeia para proteger um grupo de encantadoras ovelhas, mas ele tem medo de não conseguir assumir o lugar de seu pai, Khampa. Tudo muda quando um rádio literalmente cai do céu e Bodi ouve uma música da lenda do rock Angus Scattergood, e abre seu coração para um mundo musical que ele decide explorar.

Rock Dog entra em cartaz nos seguintes cinemas: Balneário Shopping (Baln. Camboriú), Shopping Neumarkt (Blumenau), Beiramar e Iguatemi Shopping (Florianópolis), Garten Shopping (Joinville) e Continente Shopping (São José).



