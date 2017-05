Dezessete grupos de teatro e dança, do Brasil e Argentina, reunidos durante oito dias com espetáculos gratuitos. Esse é o sonho do Grupo de Teatro Cirquinho do Revirado, de Criciúma, que acaba de completar 20 anos. Para comemorar a data, e fomentar ainda mais a arte popular e de rua, o grupo quer realizar em setembro o 1 º Festival Nacional de Teatro Revirado. Para que a iniciativa saia do papel, o grupo conta com financiamento coletivo, via Catarse, com cotas a partir de R$ 30.

Atores e fundadores do Cirquinho, Yonara Marques e Reveraldo Joaquim buscam apoio para realizar o festival, que terá um custo total de R$ 180,2 mil. Ao todo, serão mais de 100 artistas envolvidos, para um público estimado de 15 mil pessoas, que terá acesso a atividades artístico-culturais gratuitas. Além de Criciúma, outras treze cidades do Sul do Estado receberão espetáculos, com um total de 34 apresentações.

— Serão mais de 100 artistas envolvidos no evento, e estimamos que cerca de 15 mil pessoas terão acesso a peças teatrais, intervenções artísticas, dança, música, artes visuais, poesia, circo e cinema, que serão apresentadas em diversos locais, como escolas, centros comunitários, universidades, empresas, e praças de toda a região — explica Yonara.

Na programação também está prevista a 1ª Revirada Cultural, com 12 horas de apresentações de circo, teatro, intervenções artísticas, dança, entre outros, sem intervalo. Até o momento, o grupo arrecadou pouco mais de R$ 3,2 mil, restando 33 dias para o final do prazo do financiamento coletivo. As atividades também serão realizadas em 30 escolas da rede pública e privada, e em comunidades de crianças e adolescentes atendidos pelo Centro de Reabilitação da Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc).

Vinte anos de história

Dia 1º de maio o Grupo de Teatro Cirquinho do Revirado completou 20 anos. Essa história, que começou em 1997, passa pelo casal Yonara Marques e Reveraldo Joaquim, que resolveram mudar de vida e mandaram fazer uma pequena lona de circo, para apresentar teatro de fantoches. O boneco, mestre de cerimônias, chamava-se Revirado, e partir daí o grupo passou a viajar pelo Brasil com as montagens. Atualmente o Cirquinho é referência em teatro de rua, e tem no repertório as peças Júlia, Amor por Anexins, Padaria, Arroz e Feijão e Colapso do Sistema.



