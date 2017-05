A primeira edição da Design Business Fair, feira voltada à indústria criativa do Sul do Brasil, começa nesta quarta-feira e vai até domingo em Florianópolis. Na programação estão seis palestras, 24 talkshows e 19 workshops, alguns deles com oficinas de marcenaria ou de impressão em 3D. O evento ocorre no Jurerê Sports Center, em Jurerê Internacional.

A proposta da feira promovida pelo Centro de Design Catarina é apresentar a produção do setor, discutir e incentivar a disseminação do design como forma de comunicação e de negócios. No setor de exposição, haverá comercialização direta ao consumidor de marcas e designers como Eliane, Pantone, Saccaro, Associação de Designers e Produtores de Jóias de Santa Catarina, Oxford, Rust Miner, Isabelle Kowalski, entre outros.

A feira será dividida em temas, e em cada dia da semana um setor estará em destaque: Design e Inovação (quinta-feira), Moda (sexta-feira), Design de Interiores (sábado) e Gastronomia e Lazer (domingo).

Veja alguns destaques da programação



Na quinta-feira, às 19h30min, o designer e consultor de moda Mário Queiroz comandará a palestra Homem Brasileiro - uma discussão em torno do comportamento masculino, a preocupação com a imagem e as tendências de consumo.

Blanca Liane, representante da Pantone no Brasil e fundadora do Lexus Groupe, é outra presença confirmada. Ela falará na sexta e no sábado sobre como são definidas as cores, tendências e harmonias da paleta Pantone. Já a jornalista Mônica Barbosa, que assina a coluna Design na revista Caras, fará um talk show no sábado com o tema O Novo morar: design, inspiração e tendências.

A AngloGold, organizadora do AuDITIONS Brasil - considerado o maior concurso de design de joias do mundo, mostrará ao público trabalhos de duas catarinenses premiadas, Camila Schmitt e Isabelle Kowalski. A palestra será na sexta-feira, às 19h50min.

A democratização do acesso ao design também estará na pauta. Mateus Monteiro Machado, fundador da CR.U.SH, trará sua experiência de criar uma startup que disponibiliza peças de design com patente aberta (open source) para serem reproduzidas em impressoras 3D. O papo vai ser no sábado, às 20h50min.

Léo Begin é um dos criadores da Rust Miner, marca de acessórios catarinense Foto: Maykon Lammerhirt / Agencia RBS

Também haverá oficinas com venda de ingressos no local, como a ministrada pela Kalmar no domingo, que ensinará técnicas de marcenaria básica a participantes que nunca tiveram contato com a atividade; ou a da Rust Miner, conhecida por trabalhar com materiais reciclados na criação dos seus acessórios, que auxiliará os participantes a desenvolverem peças com materiais reaproveitados (sexta-feira).

A programação completa com os horários de cada talk show, palestra, workshop e oficina pode ser conferida no site da feira.

Agende-se

O quê: 1ª Design Business Fair

Quando: de 3 a 7 de maio, das 12h às 22h

Onde: Jurerê Sports Center – Centro Esportivo e Artístico (Av. dos Dourados, 481 - Jurerê Internacional, Florianópolis)

Quanto: R$ 10

Informações: (48) 3665-4873 ou pelo site



Leia mais:

"Valor está dentro das expectativas e possibilidades", diz presidente da FCC sobre Elisabete Anderle

Galeria de arte a céu aberto: grafiteiros revitalizam entrada do Morro do Mocotó, na Capital



Dignidade ao Masc: Josué Mattos assume a gestão do principal museu de artes de Santa Catarina