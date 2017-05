Em se tratando de entretenimento, a agenda em Santa Catarina será marcada pela música nesta semana. Os destaques ficam por conta dos shows de Dire Straits e Oswaldo Montenegro, ambos em Florianópolis, que acontecem no sábado e na sexta-feira, respectivamente. Confira estes e outros eventos que ocorrem nesta semana em Santa Catarina:

FLORIANÓPOLIS

Dire Straits

Dire Straits Legacy é a reunião dos antigos membros da banda de rock inglesa, que foi sucesso nos anos 70, 80 e 90. De volta desde 2013, o grupo tem feito shows lotados por todo o mundo. A formação conta com os ex-integrantes do Dire Straits Phil Palmer (guitarras e vocais), Alan Clark (piano, órgão e teclado), Danny Cummings (percussão e vocais) e Mel Collins (sax).

Quando: sábado, a partir das 14h

Onde: P12 (Servidão José Cardoso de Oliveira, Jurerê Internacional)

Quanto: R$ 150. Disponível online no Ingresso Rápido. Desconto de 20% para sócio e acompanhante do Clube do Assinante na compra do ingresso antecipado. Veja aqui.

Foto: Divulgação / Divulgação

Oswaldo Montenegro

Com a flautista Madalena Salles, parceira de quatro décadas, Montenegro faz o show Nossas Histórias. O espetáculo é uma visita à carreira de ambos e a clássicos como Bandolins e Metade fazem parte do repertório.

Quando: sexta-feira, às 21h

Onde: Teatro Ademir Rosa - CIC (Avenida Gov. Irineu Bornhausen, 5600, Agronômica)

Quanto: a partir de R$100. Disponível no site Blueticket. Desconto de 50% para sócio e acompanhante do Clube do Assinante na compra do ingresso antecipado. Confira neste link.

Foto: Bruno Ropelato / Divulgação

Bruno Barbi

A mostra Revida propõe um novo olhar sobre o passado e a história, revisitando personagens brancos e retratando-os com a pele negra.

Quando: abertura amanhã a partir das 19h. Visitação de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h

Onde: Espaço Cultural BRDE (Av. Hercílio Luz, 617, Centro)

Quanto: gratuito.

Foto: Charles Guerra / Agencia RBS

Luciano Martins

A mostra De Almas e Luzes está na terceira edição e une Luciano Martins a a argentina Patricia di Loreto, desta vez com o também argentino Javier Urani. A exibição já passou por Florianópolis, Buenos Aires e Porto Alegre, mas as obras desta edição são inéditas.

Quando: a partir de quinta-feira, das 10h às 23h

Onde: Centro Integrado de Cultura – Espaço Lindolf Bell (Av. Governador Irineu Bornhausen, 5600)

Quanto: gratuito.

Foto: Rui Mendes / Divulgação

JOINVILLE

Cachorro Grande

A largada para a comemoração dos 7 anos da casa de shows Bovary será com os gaúchos do Cachorro Grande, precedidos pelo Catfish Duo, de Joinville.

Quando: sexta-feira, a partir das 21h

Onde: Bovary Snooker Pub (Rua Visconde de Taunay, 166, Centro)

Quanto: R$ 35 (masculino) e R$ 20 (feminino).

Foto: Divulgação / Divulgação

BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Marcos e Belutti

Com nove anos de carreira, a dupla vem ao Litoral Norte cantar seus sucessos como Tão feliz, I Love You e Aquele 1%.

Quando: sábado, a partir das 23h

Onde: Woods Balneário (Av. Atlântica, 4450)

Quanto: A partir de R$ 30 (feminino) e R$ 50 (masculino).

JARAGUÁ DO SUL

Foto: Ramon Moreira / Divulgação

Gabriel, O Pensador

Com 25 anos de carreira, o Pensador é hoje um dos nomes do rap nacional. Em Portugal e Angola, como aqui no Brasil, Cachimbo da Paz se tornou um hino de crítica social.

Quando: sábado, a partir das 23h

Onde: Pirata Rock Bar (Rua Olívio Domingos Brugnago, 501, Vila Nova)

Quanto: R$ 45 (segundo lote).



