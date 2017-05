Ex-integrantes do grupo se reuniram para turnê em homenagem a uma das bandas de rock mais famosas do mundo

Reunir velhos amigos que fizeram parte de discos icônicos e diferentes turnês da banda inglesa Dire Straits é a proposta do projeto Dire Straits Legacy, em turnê pelo Brasil com alguns dos músicos que já tocaram em algumas formações - Phil Palmer, Alan Clark, Danny Cummings, Mel Collins, Andy Treacey, Mickey Feat, Primiano Dibiase e Marco Caviglia. O show chega em Florianópolis neste sábado, no P12, em Jurerê Internacional.

Desde o fim do Dire Straits, em 1995, Mark Knopfler, guitarrista, cantor e compositor reconhecido como um "gênio" das guitarras, se dedicou apenas as suas composições solo. Com o tempo, os fãs foram pedindo pela volta do Dire Straits, até que alguns dos ex-integrantes se reuniram em Milão, em 2013, para apresentar o projeto. A primeira turnê da Dire Straits Legacy foi um sucesso, com cinco shows esgotados na Itália.

— Mark Knopfler decidiu que Dire Straits, como banda, serviu seu propósito e temos que respeitá-lo por isso. Ele continua se apresentando solo mas raramente revisita alguma canção do grupo, por suas próprias razões — explica Phil Palmer, que se uniu ao DS em 1990 e assina a direção musical, guitarras e vocais da turnê.

Danny Cummings, Allan Clarck, Phil Palmer e Marco Caviglia Foto: Matteo Ziliani / Divulgação

Não vai ser dessa vez que os fãs vão poder ouvir a voz única e o ver de perto o famoso jeito de tocar guitarra sem palhetas de Knopfler, mas vai ser uma oportunidade de escutar e curtir hits que marcaram o rock como e a história do grupo, como Sultans of Swing, Money for Nothing e So far Away.

— Nós descobrimos por meio de um experimento que a demanda pela volta do Dire Straits era muito alta. As canções de Mark Knopfler continuam vivas. A ideia de reunir o grupo veio de Marco Caviglia, um italiano que ama sua música. Durante alguns anos, ele entrou em contato com todos os membros originais do DS para que voltássemos a performar sua música em sua mais pura forma... e com a mesma paixão e atmosfera com a qual ela foi criada — diz Palmer.

Criada em 1977, a banda surgiu com um som leve em uma época marcada pelo punk rock. Sua música se encaixa no chamado "pub rock", uma espécie de movimento que prezava por uma sonoridade mais simples que fugisse da ostentação do progressivo e do glam, por exemplo. No palco do P12, o público vai poder conferir essa simplicidade muito bem executado que fez a fama do grupo - pelo menos é o que promete Palmer.

— É muito raro nos dias de hoje uma banda performar realmente ao vivo. A maioria dos shows tem sistemas que reproduzem sons do álbum gravado. Dire Straits e sua "Legacy" não usam esses templates e o que você escuta do palco é real, sem trilhas de fundo ou truques técnicos.

Agende-se

O quê: Dire Straits Legacy

Quando: 6 de maio, com abertura da casa das 14h às 22h. O show está previsto para começar às 20h

Onde: P12 (Servidão José Cardoso de Oliveira, s/n, Jurerê Internacional, Florianópolis)

Quanto: a partir de R$ 150 e R$ 75 (meia) pista 8º lote, à venda via Ingresso Rápido. Desconto de 20% para sócio e acompanhante na compra do ingresso antecipado na loja Ingresso Rápido no Beiramar Shopping (Rua Bocaiúva, 2468, Centro, Florianópolis)

Informações e reserva de camarotes: (48) 3284-8156 ou pelo e-mail camarotesp12@parador12.com.br



Leia mais:

Saiba mais sobre o show Dire Straits Legacy, que ocorre em maio em Florianópolis



Agenda: 8 eventos que ocorrem em Santa Catarina neste fim de semana



Luciano Martins expõe ao lado de artistas argentinos no Espaço Lindolf Bell, no CIC