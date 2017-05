O estúdio de Itajaí Café Maestro Produções acaba de ganhar o Prêmio Profissionais da Música na categoria Melhor Estúdio de Gravação e Mixagem. Mais de 30 projetos, entre discos, DVDs e audiovisuais, carregam o selo da produtora itajaiense, como o O DVD/CD Bruno Moritz - Titoco Ao Vivo, que ganhou como melhor álbum instrumental no Prêmio da Música Catarinense de 2016, e o CD Em Meio Há Tudo de Gandhi Martinez, um dos 20 melhores álbuns instrumentais do Prêmio 100 Melhores da Música Brasileira de 2015.

No discurso de agradecimento, feito durante a premiação no último fim de semana, em Brasília, Marcelo Cássio, produtor e diretor da Café Maestro Produções, destacou a importância da produção musical catarinense:

"Esse prêmio é de extrema importância para nossa produtora e principalmente para a música catarinense, pois ele mostra que estamos no caminho certo para levar a produção do Estado ao reconhecimento que ela merece. Eu digo 'a música catarinense', porque não ganharíamos esse prêmio se as músicas gravadas não despertassem o interesse do público e dos jurados, ou seja, não adiantaria termos os melhores microfones, a melhor sala, os melhores equipamentos e o melhor técnico se não houvesse uma boa arte para mostrar."

O Prêmio Profissionais da Música tem o objetivo de expor e reconhecer a contribuição dos profissionais envolvidos na produção musical e audiovisual e no desenvolvimento deste setor econômico. Ao todo, foram 53 categorias dividas nas modalidades Criação, Produção e Convergência.

