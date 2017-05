Até o dia 17 de maio, a Família Schurmann vai receber famosos em sua casa-barco, o veleiro Kat. A proposta do projeto Conexão Schurmann é que os influenciadores - entre eles, a atriz Paloma Bernardi, a atriz e modelo Rhaisa Batista e o fotógrafo Flavio Samelo- vivam uma experiência de desapego e sustentabilidade enquanto navegam pelo litoral nordestino. Tudo será compartilhado nas redes sociais dos participantes e dará origem a uma websérie, dirigida pelo cineasta David Schurmann.

A ideia nasceu depois que a família viajou o mundo na Expedição Oriente. Na época, os conteúdos publicados na web engajaram os seguidores dos tripulantes a pensar sobre questões de sustentabilidade e inspirou a família a criar o projeto, envolvendo amigos e fãs que podem potencializar ainda mais esse engajamento.

Estarão a bordo a atriz, bailarina e cantora Carolina Oliveira; o fotógrafo de skatistas e arte urbana Flavio Samelo; a atriz Paloma Bernardi, a atriz e modelo Rhaisa Batista e chef, protagonista do The Bachelor Brasil e sócio-fundador do Cafe de La Musique Gianluca Perino. A aventura receberá ainda outros convidados – mantidos em segredo até seus respectivos embarques – para atividades específicas em pontos especiais do roteiro.

Os convidados da Família Schurmann embarcarão em Maragogi, Alagoas, de onde partirão ao lado de Vilfredo e Heloisa, que estarão acompanhados pelos filhos, o cineasta David e o campeão de windsurf Wilhelm, e pelo neto Emmanuel. De lá, seguirão pela costa pernambucana e navegarão até o arquipélago de Fernando de Noronha. Entre os desafios estarão banhos rápidos e outros cuidados para evitar o desperdício de água, por exemplo. O roteiro ainda prevê mergulhos, luaus, visitas a centros culturais e ambientais, e caminhadas.

Leia mais:

Viagem da Família Schurmann para a Ásia é tema da série Expedição Oriente, da National Geographic



Família Schurmann volta para casa após 812 dias de Expedição Oriente