Fãs de sertanejo, fiquem tranquilos: a Fields não mudar o estilo das festas. A casa noturna vai continuar apostando no gênero universitário, mas também vai começar a investir mais em outros estilos musicais, como o funk (que já faz parte da programação atual da balada), pagode e até rap.

Shows nacionais, tanto de sertanejo quanto de outros ritmos, continuam na programação. Em maio, por exemplo, a casa recebe a funkeira Ludmilla (6/5) e as duplas sertanejas Munhoz e Mariano (12/5) e Zezé di Camargo e Luciano (19/5). Em junho, a agenda fica mais diversificada, com shows que vão de Bruno e Marrone (15/6) a Sorriso e Maroto (17/6) e Projota (23/6).

Após especulações de que iria mudar de gênero musical, a casa emitiu uma nota por meio de sua assessoria de imprensa. Leia na íntegra:

Com uma linguagem cada vez mais urbana e sempre trazendo novidades do cenário musical, a agenda de junho da Fields será repleta de apresentações que abrangem diversos estilos musicais incluindo o funk, pagode e o sertanejo, ritmo predominante em todas as noites. A programação tem início no dia 02 de junho com a festa "Meu funk é hit". Dia 07 é a vez do Mc Zaac. No feriadão, a casa traz a dupla Bruno e Marrone (15) e Sorriso Maroto (17). Mc Kekel comanda a noite do dia 21 e Projota se apresenta pela primeira vez na Fields no dia 23. A agenda de junho encerra no dia 30 com a tradicional festa junina da Fields que é sucesso desde a abertura da casa. A Fields continuará mantendo o sertanejo como sua essência, estilo que a transformou em referência de casa desse segmento em Florianópolis, porém, também dará espaço para outros estilos que o público da cidade gosta de curtir.



