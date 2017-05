Patricia di Loreto e Javier Urani, artistas argentinos, unem-se a Luciano Martins na exposição De Almas e Luzes, em cartaz até o dia 31 de maio no Espaço Lindolf Bell, no CIC, em Florianópolis.

A mostra, com 26 obras, já passou pela Capital, em 2015, e depois por Buenos Aires e por Porto Alegre, somente com participação de Luciano Martins e Patricia di Loreto. Agora, Javier junta-se à dupla para a exposição, que tem apoio e incentivo do Consulado Argentino e da Fundação Catarinense de Cultura.

Luciano e Patricia renovaram o acervo da primeira edição. Influenciado por uma estadia recente nos Estados Unidos, o gaúcho radicado em Florianópolis acrescentou novos elementos em sua arte, como colagens, mas seus traços coloridos e lúdicos, que já são características reconhecidas de seu trabalho, continuam lá. O Caçador de Palavras e o Superman são duas das obras criadas nos últimos meses que estarão na exposição.

Foto: Patricia di Loreto / Reprodução

Patrícia se destaca pelas pinturas de grupos humanos. Muralista, é autora de cinco obras no projeto Arte en el Subte de Buenos Aires, que colore as estações de metrô da capital portenha. A artista também é criadora de um projeto de intercâmbio cultural entre países da América Latina. Já o novo integrante do projeto, Javier Urani, é escultor, artista plástico e arquiteto, pós-graduado em arquitetura e restauração em Roma. Em seus trabalhos, mistura o clássico a elementos do pop e do surrealismo.

Não é a primeira vez que Luciano Martins expõe no CIC. Em, 2013, o artista participou da coletiva Geração Pixelada, com curadoria de Lucila Horn. Em 2015, foi a vez do espaço receber uma retrospectiva de 15 anos de sua carreira.

Foto: Javier Urani / Reprodução

Agende-se

De almas e luzes

Quando: até o dia 31 de maio, das 10h às 23h

Onde: Espaço Lindolf Bell - CIC (Av. Governador Irineu Bornhausen, 5600, Agronômica, Florianópolis)

Quanto: gratuita

