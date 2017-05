Muita calma nessa hora: nesta semana, uma mensagem enigmática postada no site de Robert Plant voltou a acender os rumores a respeito de uma possível reunião do Led Zeppelin. É importante, porém, lembrar que nada foi oficialmente confirmado até agora - e que a mensagem pode estar se referindo simplesmente ao novo álbum de Plant com a banda Sensational Space Shifters, atualmente em produção. Lulu Santos divulgou uma nova versão para Ovelha Negra, clássico de Rita Lee: o músico vai lançar um disco com covers dos maiores sucessos da artista, intitulado UmBeloDiaResolviMudar. Donald Fagen, um dos criadores da banda Steely Dan, anunciou a volta aos palcos em uma turnê com um grupo recém-formado, o Nightflyers. E a irlandesa Imelda May ressurgiu no cenário musical com um novo trabalho - Life Love Flesh Blood - e um novo visual.

O rapper paulistano Criolo chegou explorando sua veia sambista no quatro registro de estúdio, Espiral de Ilusão. O relançamento de Purple Rain, de Prince, além de ter sido confirmado, vai ganhar uma versão Deluxe Expanded, com seis músicas jamais lançadas ou distribuídas oficialmente. A trilha sonora do filme Labyrinth, estrelado por David Bowie, que também vai voltar às lojas, chega neste mês, em vinil e com a arte de capa original. E imagens raras vieram à tona, relembrando o ensaio dirigido pelo pintor surrealista Salvador Dalí para a revista Playboy: a inusitada parceria aconteceu em 1973, na cidade espanhola de Cadáques.



O primeiro trailer de A Torre Negra, adaptação da obra de Stephen King, chegou dividindo opiniões - de fãs de filmes de ação, que elogiaram os efeitos especiais a fãs da série de livros, que criticaram as mudanças feitas na história. O longa, estrelado por Idris Elba e Matthew McConaughey, chega aos cinemas em agosto. E, embora o grande lançamento do mês na Netflix seja a segunda temporada de Sense8, que saiu hoje, o serviço tem outra boa estreia, esta para o próximo dia 19: é The Keepers, uma série-documentário que investiga o assassinato jamais solucionado da freira Catherine Cesnik, morta em Baltimore em 1969.



Na semana que vem, Vanessa da Mata e Paulo Ricardo fazem shows intimistas em Santa Catarina - e os ingressos já estão à venda. E, em agosto, Florianópolis sedia o Música SC, evento que vai reunir as principais marcas de equipamentos e grandes atrações da música nacional. Evento não anda faltando para quem gosta de música por aqui.

*A Mundo Itapema é uma coluna semanal em parceria entre a rádio Itapema e o DC. Toda sexta-feira você confere um resumo das notícias da rádio e do que aconteceu no mundo do entretenimento nos últimos dias.