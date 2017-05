Certa vez, Derrick May definiu o techno como "uma música como Detroit, um erro completo. É como se George Clinton e Kraftwerk estivessem presos em um elevador com apenas um sequenciador para fazê-los companhia". Um dos fundadores do gênero no início da década de 80, o DJ e produtor faz sua primeira apresentação no Sul do Brasil, nesta sexta-feira (5), no club Terraza, na Capital.

Derrick May começou a explorar a música eletrônica ainda na juventude, quando costumava mixar faixas vindas do electropop europeu, de artistas como Kraftwerk, Depeche Mode e New Order, com os sons experimentais de sintetizadores e influências de house e soul. Ao lado dos amigos da escola Juan Atkins e Kevin Saunderson, formou o grupo conhecido como Belleville Three, que começou com o chamado "Detroit techno". A sonoridade originou o gênero que hoje é conhecido simplesmente como techno, abrindo as portas para as diversas vertentes da música eletrônica moderna, incluindo o tão amado e controverso EDM.

Em 1987, May lançou a faixa Strings Of Life e foi um dos primeiros artistas vindos do underground americano a fazer uma turnê pela Inglaterra. Desde então, ele se consolidou com um dos DJs e produtores mais relevantes para a música de vanguarda, conhecido no meio como "The Innovator". Hoje, é residente do club Music Institute, em Detroit, e desde 1986 comanda o selo Transmat.

Agende-se

Derrick May no Terraza

Quando: sexta-feira (5), a partir das 23h

Onde: Terraza - Music Park (Rod. Maurício Sirotsky Sobrinho, 1050, Jurerê Internacional, Florianópolis)

Quanto: ingressos a partir de R$ 60 pista 2º lote, via Blueticket

