É indiscutível a relevância de Morten Veland para a disseminação do metal gótico no final dos anos 1990, seja com o Tristania e o clássico Beyond The Veil (99) e, posteriormente, com a banda Sirenia, cujos primeiros álbuns deixavam claro que a atmosfera brutal ainda permanecia no DNA do multi-instrumentista norueguês.



Mas o Sirenia padeceu com constantes trocas de vocalistas e, em meio a isso, a proposta do grupo foi se adaptando às tendências, dando maior foco nos arranjos sinfônicos e minimizando a distorção a ponto de descambar para o pop. Como a linha de ação não deu muito certo, os últimos anos foram marcados com Perils Of The Deep Blue (2013) e The Seventh Life Path (2015) reconquistando a simpatia da mídia e público.



Agora o Sirenia está lançando Dim Days Of Dolor com a (quase) nova vocalista, Emmanuelle Zoldan, francesa que atuava no coral e agora foi promovida a cantora principal. Este oitavo disco revisita as variadas facetas já exploradas, com camadas e elementos oscilando entre a sofisticação e truculência, inclusive com os urros de Morten se fazendo presentes.



Há várias faixas excelentes, com Goddess Of The Sea e a otimista Treasure n¿ Treason sendo bons exemplos do perfil operístico de Emmanuelle. The 12th Hour conquista pelas passagens mais pesadas e velozes, assim como Elusive Sun e Veil Of Winter se aproximam dos primórdios do Sirenia. Em sentido oposto, Aeon's Embrace, apoiada por voz, piano e violino, encerra a audição com uma melancolia apropriada.



E é isso. Dim Days Of Dolor é um bom disco, diversificado e pesado, mas raramente com vestígios da opressão de outrora. E aquela marca gótica tão pessoal que Veland imprimia à música se diluiu para atolar o Sirenia em meio do nicho do metal sinfônico – o que pode ser muito pouco. lml



Formação:

Morten Veland: vozes, guitarra, baixo, bateria, teclados e programação

Emmanuelle Zoldan: voz

Jan Erik Soltvedt: guitarra

Jonathan A. Perez: bateria



Foto: Sirenia / Divulgação

Sirenia: Dim Days Of Dolor

2016 / Nuclear Blast - nacional

01. Goddess Of The Sea

02. Dim Days Of Dolor

03. The 12th Hour

04. Treasure n¿ Treason

05. Cloud Nine

06. Veil Of Winter

07. Ashes To Ashes

08. Elusive Sun

09. Playing With Fire

10. Fifth Column

11. Aeon¿s Embrace



*Ben Ami Scopinho está há mais tempo em Floripa do que passou em sua terra natal, São Paulo. Ilustrador e designer no DC, tem como hobby colecionar vinis e CDs de hard rock e heavy metal. E vez ou outra também escreve sobre o assunto.