Imagine que você é fã de uma banda que já acabou. Sonhando em ver suas músicas preferidas sendo tocadas ao vivo novamente, você entra em contato com ex-integrantes e os convence a se reunir novamente. De quebra, você entra para o grupo e ainda tem a oportunidade de cantar e tocar junto em uma turnê pelo mundo. Esse fã é o italiano Marco Caviglia, responsável pela turnê Dire Straits Legacy, que passou por Florianópolis neste sábado com presença de Phil Palmer, Alan Clark, Danny Cummings, Mel Collins, Andy Treacey, Mickey Feat, Primiano Dibiase e o próprio Caviglia.

É uma grande e bela homenagem à banda inglesa, que existiu de 1977 a 1995. No palco do P12, onde ocorreu o show, os músicos foram afinar os instrumentos e testar o som por volta das 18h15. No ensaio, tocaram Walk of Life e o público já foi chegando mais perto do palco. Depois, Phil Palmer e Mel Collins foram vistos andando tranquilos no backstage. Tudo muito de boa, afinal, a turnê Dire Straits Legacy é composta por músicos que não são da formação original, e sim que tocaram com a banda inglesa em diferentes fases, turnês e discos. Não que eles passem despercebidos, mas a principal estrela do grupo sempre foi o guitarrista e vocalista Mark Knopfler, que dedica-se à carreira solo há mais de duas décadas e prefere não se envolver novamente com o Dire Straits.

Na plateia, até tinha uma galera mais jovem, mas o público era majoritariamente maduro. Se o show fosse nos anos 1980, os fãs estariam provavelmente com alguma camiseta da banda, mas hoje usam polo, têm uns tantos fios grisalhos, grana para assistir ao show dos camarotes (que estavam quase esgotados dois dias antes do evento) e filmam tudo com o smartphone. Claro, continuam sabendo cantar as letras de cor - e olha que as composições de Knopfler não são das mais fáceis.

— É o que tocava nas festinhas quando eu tinha 15 anos. Uma sonzeira muito boa, música de qualidade. Pena que o Mark Knopfler não tá, mas a gente vai curtir igual. Trouxe minha filha e meu genro. É o show do pai que traz o filho pra curtir música boa, no caso a mãe. Quando tem oportunidade de ouvir música boa tem que vir — conta a publicitária Roberta Reis.

A filha Rayana Reis, de 18 anos, não estava tão empolgada como a mãe:

— Eu tô aqui mais para acompanhar ela, mas também curto a música.



No setlist, estavam alguns dos clássicos como Walk of Life (que abriu o show), Romeo and Juliet, Sultans of Swing e Money for Nothing - a que mais empolgou o público, sem dúvidas. Teve também espaço para a inédita Jesus Street, mas faltou um dos maiores hits: So Far Away. Na saída, tinha gente reclamando da falta da música no repertório.

