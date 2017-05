Os destaques da agenda da semana são shows musicais. Na capital, atrações nacionais de diversos estilos se apresentam. O evento que deve atrair mais interessados é o encontro de três grandes nomes da música sertaneja tradicional: Almir Sater, Renato Teixeira e Sérgio Reis. Também estarão por Floripa Diogo Nogueira, Bibi Ferreira e Belo e Pixote.

Confira informações sobre estes e outros eventos que destacamos:

Projota



Foto: Bruno Alencastro / Agencia RBS

Nome destacado no rap nacional, a trajetória recente de Projota é inegavelmente pop. Ele tem no currículo rimas românticas que tocam nas rádios, como Ela só quer paz e parcerias com a cantora Anitta.

Quando: sexta-feira (12), abertura da casa às 23h

Onde: Woods Balneário (Avenida Atlântica, 4450, Centro)

Quanto: a partir de R$ 50. Disponíveis no site Ingresso Nacional.

Homenagem do Samba de Terreiro a Zininho



Foto: Ver Descrição / Ver Descrição

O Samba de Terreiro, encontro idealizado por pesquisadores, músicos e amantes do samba, faz em sua próxima edição uma homenagem ao compositor e poeta Claudio Alvim Barbosa, o Zininho.

Quando: terça-feira (9), a partir das 17h30

Onde: Escadaria do Rosário (Rua Trajano, Centro)

Quanto: gratuito.



TBZ Blues

O grupo da Capital lança seu primeiro álbum autoral, intitulado Tribuzana, no Projeto TAC 8 em ponto.



Quando: terça-feira, às 20h

Onde: Teatro Álvaro de Carvalho (Rua Marechal Guilherme, 26, Centro)

Quanto: R$20. Disponíveis no Blueticket.



Almir Sater, Renato Teixeira e Sérgio Reis



Três dos maiores nomes da genuína música sertaneja, no mesmo palco, para uma emocionante releitura dos grandes clássicos que marcaram suas carreiras, e claro, a vida de milhares de pessoas.

Quando: sábado (13), a partir das 23h

Onde: Teatro Ademir Rosa - CIC (Avenida Gov. Irineu Bornhausen, 5.600, Agronômica)

Quanto: a partir de R$ 70. Disponíveis no Blueticket.

Diogo Nogueira





Filho do sambista João Nogueira, Diogo cresceu entre bambas e se tornou um grande nome do samba atual. O show faz parte da turnê Alma Brasileira.

Quando: sábado (13), a partir das 21h

Onde: Centro de Cultura e Eventos da UFSC (Campus Reitor João David Ferreira Lima, s/n, Trindade)

Quanto: a partir de R$ 140. Disponíveis no site Blueticket. Desconto de 10% para sócio e acompanhante do Clube do Assinante na compra do ingresso antecipado.

Belo e Pixote

Quando: sábado (13), a partir das 21h

Onde: Stage Music Park (Rod. Maurício Sirotsky Sobrinho, 1.050, Jurerê Internacional)

Quanto: a partir de R$ 60. Disponíveis no site Blueticket. Desconto de 30% (setor Pista e Pista VIP) para sócio e acompanhante do Clube do Assinante na compra do ingresso antecipado.

Bibi Ferreira





Foto: Willian Aguiar / Divulgação

Com quase 76 anos de carreira, Bibi já cantou Edith Piaf, Amália Rodrigues, Carlos Gardel, Dolores Duran, Chico Buarque, entre outros. A essa altura da vida, ela interpreta ninguém menos que Frank Sinatra.

Quando: sábado (13), a partir das 21h

Onde: Teatro Álvaro de Carvalho (Avenida Governador Irineu Bornhausen, 5600, Agronômica)

Quanto: R$220. Disponível no site Blueticket. Desconto de até R$ 40 para sócio e acompanhante do Clube do Assinante na compra do ingresso antecipado.

Peça Tudo Bacana!



Foto: Camille Reis / Arquivo Pessoal

Gabie Fernandes e Thalita Meneghim celebram a amizade e o canal Depois das Onze, sucesso no Youtube entre o público adolescente. Elas estão em turnê por Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Quando: sábado (13), às 16h e às 20h

Onde: Teatro Municipal de Itajaí (Rua Gregório Chaves, 110, Fazenda)

Quanto: R$ 80. Disponíveis no site Blueticket. Desconto de 25% para sócio e acompanhante do Clube do Assinante na compra do ingresso antecipado.

