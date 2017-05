O destaque fica com a edição especial do projeto Samba de Terreiro em homenagem ao compositor, nesta terça-feira

Conhecido pela composição de Rancho de Amor à Ilha, hino de Florianópolis, o poeta Zininho completaria 88 anos de idade nesta segunda-feira (8). A celebração começa nesta segunda, com apresentação do Quarteto Desterro no bar Qualé Mané, no Centro da Capital, a partir das 20h. O grupo é formado por Cláudia Barbosa (voz), filha do poeta, Álvaro Fausane (violão de sete cordas), Pedro da Costa (flauta) e Álvaro Guimarães (pandeiro).

Na terça-feira (9), o compositor será homenageado em mais uma edição do projeto Samba de Terreiro, que ocorre na Escadaria do Rosário, também no Centro, das 17h30 às 19h30. O evento é gratuito.

A celebração contará com velhas guardas das escolas de samba da Capital e Cláudia Barbosa - além da velha guarda da Copa Lord, que vem se apresentando em todas as edições do projeto, participarão especialmente as velhas guardas das escolas Unidos da Coloninha, Protegidos da Princesa e Consulado. Já no dia 27 de maio, o Guia Manezinho vai promover um tour especial sobre Zininho e seus lugares preferidos na Ilha.

Claudio Alvim Barbosa, o Zininho, nasceu no dia 8 de maio de 1929 em Três Riachos, distrito de Biguaçu. Mas foi na capital de Santa Catarina que o artista viveu toda a sua vida e desenvolveu suas obras. Para o samba, o poeta deixou grandes marcas: em sua vida adulta, participou do bloco Narciso e Dião, que se tornou a escola de samba Protegidos da Princesa. Alguns dos sucessos da escola levam sua autoria, como Homenagem à princesa e Preconceito racial (que evidenciava a preocupação do artista com o preconceito e discriminações sofridos pela população negra).



