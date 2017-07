A trajetória de Ivana (Carol Duarte) vai dar um passo importante em capítulos de A Força do Querer previstos para irem ao ar na semana que vem. Depois de perder a virgindade com Cláudio (Gabriel Stauffer) e de se dar conta de que é um homem nascido no corpo de uma mulher (o que é chamado de transgênero), ela vai revelar à sua psicóloga que o sentimento com relação ao rapaz é o mesmo, segundo o jornal Extra:



— Não mudou nada também em relação ao Claudio! Meu sentimento, eu quero dizer. Eu amo o Claudio, eu... sinto a mesma atração pelo Claudio. Eu achei que isso ia mudar também!

Eva (Ester Jabloski), então, explica:



— Ivana... Você está mudando de gênero, não de sexualidade. São coisas diferentes! As pessoas nascem homens ou nascem mulheres. Mas a sexualidade delas pode estar dirigida para pessoas do mesmo sexo ou para pessoas de sexo diferente. Homens e mulheres podem ser héteros ou podem ser gays.

Ivana questiona, então, se é gay, e a terapeuta responde:

— Se você completar essa travessia, será um trans homem gay!

