Espetáculo "Cão sem plumas", da Cia. Déborah Colker, será apresentado na noite de abertura do 35º Festival de Dança de Joinville

O 35º Festival de Dança de Joinville inicia nesta semana e preenche a maior cidade do Estado com arte. Em outras cidades catarinenses, shows como o de Humberto Gessinger em Chapecó e do grupo goiano Carne Doce, em Blumenau, Florianópolis e também em Joinville.

Confira a agenda com destaques da semana e programe-se:

Festival de Dança de Joinville

A 35ª edição do evento, que começa hoje, deve reunir 7,8 mil pessoas, entre bailarinos, professores, pais e turistas que vem especialmente para assistir as apresentações. A abertura será como espetáculo Cão sem plumas, da Cia. Déborah Colker.



Quando: de terça-feira (18) até 29/7

Onde: Centro de Eventos Cau Hansen, praças, shoppings e outros pontos da cidade

Quanto: valores e programação aqui.

Atestado da Loucura, de Paulo Gaiad, e 2ª edição do Projeto Claraboia, com Grupo Cena 11

Foto: Marcio Henrique Martins / Divulgação

Atestado de Loucura expõe cerca de 40 obras que estavam no ateliê em que Gaiad trabalhou em seus últimos 30 anos. A equipe do Masc e profissionais contratados fizeram a recuperação de alguns trabalhos que haviam sido afetados por cupins e traças.

Foto: Cristiano Prim / Divulgação

A ocupação do grupo de dança contemporânea Cena 11 vai trazer para o público os elementos que fazem parte do processo de criação experimental do grupo.



Quando: abertura quarta-feira (19), às 19h30min, e visitação até 1º/10, de terça-feira a domingo, das 10h às 21h

Onde: Sala Harry Laus do Museu de Arte de Santa Catarina - MASC/CIC (Avenida Gov. Irineu Bornhausen, 5600, Agronômica)

Quanto: gratuita.

Exprimível do Vazio, de Juliana Hoffmann

Foto: Phillipe Arruda / Divulgação

Livros corroídos e composições desgastadas pelo tempo. Permeado de vazios e linhas vermelhas, este trabalho é sobre os vazios e as permanências da memória. Parceria da Fundação Cultural Badesc com o Sesc, a exposição será apresentada também em Jaraguá do Sul (setembro) e Joinville (novembro).



Quando: abertura quinta-feira (20), às 19h, e visitação até 24/8, de segunda a sexta-feira, das 12h às 19h

Onde: Fundação Cultural Badesc (Rua Visconde de Ouro Preto, 216, Centro)

Quanto: gratuita.



Rock ao piano em Florianóplis



Quando: sexta-feira (21), às 20h30min

Onde: Teatro Pedro Ivo (Rodovia SC 401, 4600, KM 05)

Quanto: R$ 40, à venda no site Blueticket. Desconto de 37% para sócio e acompanhante do Clube do Assinante na compra do ingresso antecipado.

Show Carne Doce em Joinville, Blumenau e Florianópolis

A banda goiana está em turnê com o álbum Princesa (2016) e passa por três cidades catarinenses no fim de semana.

Quando: sexta-feira (21) em Joinville, sábado (22) em Blumenau e domingo (23) em Florianópolis

Onde: Casa 97 (Joinville), Cafundó (Blumenau) e Célula (Florianópolis)

Quanto: a partir de R$ 25, à venda no Sympla (Joinville e Florianópolis) e Meu Ingresso (Blumenau)

Humberto Gessinger em Chapecó





Foto: Carlos Macedo / Agencia RBS

O músico faz um show especial em homenagem aos trinta anos do disco A revolta dos dândis, em que sucessos como Infinita Highway e Terra de Gigantes foram lançados.

Quando: domingo (23), às 21h

Onde: Teatro Municipal Centro de Cultura e Eventos (Rua Assis Brasil, nº 20 D, Centro)

Quanto: R$ 200, à venda no site Minha Entrada.