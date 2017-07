A atriz Maria Estela morreu aos 75 anos, em São Paulo, no dia 6 de julho, vítima de uma infecção generalizada. Segundo matéria do portal UOL, o marido da intérprete, Luis Carlos, confirmou a informação.





Segundo ele, Maria Estela estava em tratamento de um mieloma múltiplo há mais de quatro anos e havia sido internada há um mês. Uma missa de sétimo dia está marcada para esta quarta-feira (12), às 17h30min, na Paróquia Nossa Senhora do Carmo da Aclimação.



O último trabalho da atriz na TV foi a novela "Passione", na Globo, em 2010. Maria Estela deixa um filho, Yvan Mesquita Filho, fruto de seu primeiro casamento, com o também ator Yvan Mesquita, falecido em 2011.



