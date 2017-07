Foi divulgado nesta terça-feira o trailer de "Polícia Federal - A Justiça é a para todos", que conta os bastidores da Operação Lava-Jato pelo ponto de vista de um delegado. Participam do filme Antônio Calloni, Marcelo Serrado e Flávia Alessandra, interpretando personagens "ficcionalizados" da vida real. A data de estreia está marcada para 7 de setembro.

O filme causou polêmica recentemente durante as gravações da cena que mostra a condução coercitiva de Lula (interpretado por Ary Fontoura): a Polícia Federal foi acusada de vazar informações sigilosas sobre a ação aos produtores.

Leia a sinopse oficial:

O filme conta a saga da maior e mais bem-sucedida operação de combate à corrupção da história do país – a Operação Lava Jato. Pelo ponto de vista do delegado Ivan (Antonio Calloni) e de sua equipe da Polícia Federal, em conjunto com a força-tarefa do Ministério Público Federal, o longa revela os esforços para desvendar o esquema de lavagem de dinheiro e pagamento de propinas a executivos da Petrobras, empreiteiras, partidos políticos e parlamentares. O thriller mostra ainda o papel decisivo da Justiça para que a investigação não fosse destruída pelas forças políticas envolvidas.



