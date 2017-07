Com tradução direta do chinês, a editora Estação Liberdade lança no próximo dia 17 de julho O garoto do riquixá (336 páginas, R$ 49,00, tradução de Márcia Schmaltz) de Lao She, autor nunca antes traduzido no Brasil. Este romance, publicado originalmente em 1937, é um dos mais aclamados do autor (teve uma adaptação cinematográfica, em 1982, pelo diretor Li Zifeng).



Ambientado na Beijing dos anos 1920 e 1930, a trama acompanha a cruzada de Xiangzi, homem do campo que se instala na metrópole determinado a se tornar um condutor de riquixá. A ideia que o anima é simples: economizar seus yuans para conseguir comprar o próprio veículo e, assim, se tornar um trabalhador autônomo. No entanto, ora traído por sua inocência, ora ludibriado por patrões mal-intencionados ou figuras interesseiras que cruzam seu caminho, Xiangzi parece fadado a um destino de danações. O rapagão bem-disposto e sonhador que veio à cidade com pouco mais do que a cara, a coragem e a roupa do corpo tem de lidar com o choque de uma realidade hostil, onde a noção de sobrevivência pode significar atropelar o próximo, se necessário for.

Com esta tragédia social, colocando o povo como principal tema e se apropriando do dialeto das ruas de Beijing, Lao She marcou seu nome no modernismo literário na China. O personagem de Xiangzi, apropriadamente apelidado de "Camelo", é a personificação da eterna luta entre os opulentos e os miseráveis, o ser humano bestializado por seus pares. Com humanismo e dura honestidade, o autor criou um documento histórico de uma China arcaica ainda bem destoante da potência econômica que desconcertaria o mundo nas décadas seguintes.

Busto de Lao She em frente a casa que viveu, hoje um museu em sua homenagem Foto: Divulgação / Divulgação

Morte suspeita

Lao She é um dos mais populares e prestigiados escritores modernos da China. Hoje em dia há museus e memoriais em homenagem ao autor e suas criações, e um dos principais prêmios literários chineses leva seu nome. Mas nem sempre foi assim. Acusado, juntamente com mais de 30 outros escritores e artistas, de ser "antirrevolucionário", She foi perseguido e torturado pelos guardas vermelhos em 23 de agosto de 1966, e morreu no dia seguinte, em circunstâncias obscuras (o regime disse que ele se suicidou no Lago Taiping, mas há controvérsias). Após sua morte, a obra de Lao She foi proibida, a ponto de sua família ter tido que esconder seus manuscritos para evitar que fossem destruídos. Só em 1978, com a queda de Mao Tsé-Tung, ele foi reabilitado e recolocado entre os principais escritores chineses do século.

Lao She (pseudônimo de Shu Qingchun) nasceu em Beijing, em 3 de fevereiro de 1899, descendente de família da minoria étnica manchu. Órfão de pai desde novo, começou a estudar em uma escola primária privada após conseguir uma bolsa de estudos. Frequentou a Escola Normal de Beijing e se formou em 1918. Depois disso, foi diretor em escolas primárias e secundárias de Beijing e Tianjin. Teve uma primeira estada no Ocidente entre 1924 e 1929, em Londres, onde atuou como professor de chinês e escreveu suas primeiras obras. Lá, em contato com a literatura ocidental, se tornou admirador de autores como D.H. Lawrence, Joseph Conrad, Anton Tchekhov, Thomas Hardy e Charles Dickens. O foco destes dois últimos sobre os marginalizados teve grande influência em Lao She, que também passou a usar as pessoas comuns e excluídas como tema.

De volta a seu país em 1930, seguiu sua carreira acadêmica. Em 1936, pediu demissão da Universidade de Shandong para dedicar-se integralmente à carreira de escritor. Foi nessa época que escreveu O garoto do riquixá, serializado na revista Yuzhoufeng. Entre os intelectuais, tornou-se rapidamente um dos mais críticos à invasão japonesa à China ocorrida em 1937, e o principal organizador da frente nacional dos escritores e artistas em resistência contra o Japão.

Ao final da Segunda Guerra, a convite do governo dos EUA, viveu um período em Nova Iorque, realizando conferências e escrevendo, até retornar em definitivo ao seu país-natal em 1949, após a fundação da República Popular da China. Neste período escreveu suas principais peças, entre elas A casa de chá, e atuou na Assembleia Nacional do Povo e na Associação de Escritores da China. Em 1951, recebeu o título de Artista do Povo da prefeitura de Beijing. Quinze anos depois morreria de maneira suspeita. Mais um clássico do Oriente chegando no Brasil.

