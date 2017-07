Estreia nesta quinta-feira (13) nos cinemas o desenho animado Carros 3, nova aventura dos estúdios Pixar/Disney estrelada pela turma de veículos falantes que tem como protagonista o bólido de corrida Relâmpago McQueen. Os filmes lançados em 2006 e 2011 arrecadaram juntos mais de US$ 1 bilhão nas bilheterias de todo o mundo.

Na trama dirigida por Brian Fee, o falastrão McQueen é surpreendido por uma nova geração de corredores incrivelmente rápidos. Ao querer mostrar que ainda é o tal, ele provoca um grave acidente e acaba afastado do esporte que tanto ama. Para voltar com tudo às pistas de corrida, ele vai contar com a ajuda de uma determinada jovem treinadora, Cruz Ramirez, e inspiração do veterano amigo Doc Hudson. Diante da ameaça de encarar a aposentadoria precoce, McQueen terá de pisar fundo para para brilhar no seu maior desafio: vencer a Copa Pistão.

Carros 3

Animação, livre. De Brian Fee. EUA, 2017, 128min. Com vozes de Giovana Ewbank e Fernanda Gentil.

Onde ver



O filme entra em cartaz nos seguintes cinemas com Clube do Assinante: Arcoplex (Araranguá), Balneário Shopping (Baln. Camboriú), Shopping Neumarkt (Blumenau), Pátio (Chapecó), Arcoplex e Della Giustina (Criciúma), Beiramar e Iguatemi Shopping (Florianópolis), Arcoplex (Itajaí), Shopping Mueller e Garten Shopping (Joinville), Arcoplex Marrocos (Lages), Via Catarina (Palhoça) e Shopping Itaguaçu (São José).

