Wiz Khalifa no clipe de "See You Again"

Após cinco anos no topo, chegou ao fim o reinado do cantor sul-coreano Psy no YouTube: seu vídeo de Gangnam Style foi ultrapassado pelo clipe de See You Again, do rapper Wiz Khalifa em parceria com Charlie Puth. O registro que é trilha sonora de Velozes e Furiosos 7 e homenageia o ator Paul Walker, morto em 2013, atingiu 2,896 bilhões de visualizações, enquanto o vídeo gravado na Coreia do Sul tem 2,894 bilhões.

Publicado no YouTube em 6 de abril de 2015, See You Again alterna imagens de Khalifa e Puth, além de trechos de Walker nos filmes da saga. Segundo a BBC, o tom sentimental e de despedida da canção a tornou uma das músicas mais tocadas em funerais no Reino Unido.



No entanto, See You Again pode deixar o trono do YouTube em breve. Despacito, sucesso de Luis Fonsi com Daddy Yankee – que tem um remix com Justin Bibier –, pode ocupar o posto em breve. Em seis meses, o clipe da música já soma 2,4 bilhões de visualizações no site de vídeos, sendo o quinto mais visto da plataforma.

