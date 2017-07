Florianópolis recebe nos dias 12 e 13 de agosto o espetáculo infantil Turma da Mônica - Era uma Vez uma História de Príncipes e Princesas, no Teatro Pedro Ivo. A peça tem como base os personagens dos gibis de Maurício de Sousa e os ingressos serão comercializados a partir desta segunda-feira (17), às 14h, via Blueticket.

O espetáculo se passa no Reino do Limoeiro, com a princesa Mônica e o príncipe Cebolinha. Num belo dia, eles tiveram suas vidas transformadas por uma bruxa e para que tudo volte ao normal eles terão que enfrentar muitos obstáculos com a ajuda de Cascão Gancho, Chico Pé de Feijão e Magali com seu Chapeuzinho Vermelho.

Com direção e supervisão de Maurício de Sousa, o espetáculo conta com mais de 60 profissionais envolvidos, sendo 12 bailarinos, e tem referências às histórias conhecidas da criançada, como Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, João e o Pé de Feijão, entre outras.

Agende-se

Turma da Mônica: Era uma Vez uma História de Príncipes e Princesas

Quando: 12 e 13 de agosto, às 16h

Onde: Teatro Pedro Ivo (Rodovia SC 401, 4600, Saco Grande, Florianópolis)

Quanto: a partir de R$ 50 balcão central e R$ 90 plateia, à venda a partir das 14h desta segunda-feira via Blueticket. Sócio do Clube do Assinante e acompanhante tem 10% de desconto.

Leia mais:

"Os Trapalhões": com novatos e Renato Aragão e Dedé, humorístico volta ao ar nesta segunda-feira



VÍDEO: mulher derruba obras de arte e causa prejuízo de R$ 640 mil ao tentar tirar foto



Projeto que promove visita virtual a museus do mundo tem nova temporada em Florianópolis