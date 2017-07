O quinto filme da franquia Transformers chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (20). Para os muito fãs, existe a possibilidade de assistir Transformers: o último cavaleiro em sessões especiais já nesta quarta-feira (19).

Confira quais cinemas catarinenses com Clube do Assinante exibem a pré-estreia:



GNC Camboriú, em Balneário Camboriú, às 21h20 (3D) e às 21h30 (3D)

GNC Neumarkt, em Blumenau, às 21h30 (3D)

Arcoplex Pátio Chapecó, às 21h30

Arcoplex Criciúma, às 21h

Cinespaço Beiramar, em Florianópolis, às 21h20 (3D) e às 21h30

Cinesystem Iguatemi, em Florianópolis, às 19h e às 22h

Arcoplex Itajaí, às 21h

Garten Shopping (Joinville), às 21h (3D)

Via Catarina, em Palhoça, às 21h20

Arcoplex Itaguaçu, em São José, às 21h20

Transformers: o último cavaleiro

(Transformers: tha last knight)

Ação. 149 minutos. EUA.

Classificação: 12 anos.

De Michael Bay, com Mark Wahlberg, Laura Haddock, Anthony Hopkins.

Sinopse: Optimus Prime embarcou em uma das missões mais difíceis de sua vida: encontrar, no espaço sideral, os seres que possivelmente são os responsáveis pela criação da raça Transformers. O problema é que, enquanto isso, a Terra está sob uma ameaça alienígena que pode destruir toda a humanidade.



