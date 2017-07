Diversas exposições artísticas gratuitas estão em cartaz nos museus de Florianópolis. Veja informações sobre os trabalhos expostos, além de onde e quando é possível conferi-los:

Pedra Lascada, de Marco Rocha

Foto: Marco Rocha / Reprodução

Esculturas abstratas de diferentes proporções, produzidas pelo artista gaúcho a partir de 2015.



Até 28 de julho – de segunda a sexta, das 9h às 19h

Espaço Cultural BRDE (Av. Hercílio Luz, 617, Centro)

Gratuita.

O Mundo que Cabe nas Pupilas, de Cassia Aresta

Foto: Cássia Aresta / Divulgação

Fotografias aplicadas em vinil de traços e marcas do movimento do mar nas areias da praia.

Até 20 de julho – de segunda a sexta-feira, das 12h às 19h

Fundação Cultural Badesc (Rua Visconde de Ouro Preto, 216, Centro)

Gratuita.

Obscena, de Iam Campigotto

Foto: divulgação / divulgação

Ora performático, ora natural, o corpo exposto do artista é sobre o que se dedica esta exposição em diferentes suportes e dispositivos.

Até 13 de julho – de segunda a sexta-feira, das 12h às 19h

Fundação Cultural Badesc (Rua Visconde de Ouro Preto, 216, Centro)

Gratuita.

Quando meu Coração Sangra, de Tuca Stangarlin

As pinturas do artista são inspiradas pelos sentimentos das relações familiares. O resultado é trabalho gestual intenso, carregado de cores.

Até 31 de julho – de segunda a sexta-feira, das 13h às 19h

Galeria Municipal de Arte Pedro Paulo Vecchietti (Praça XV de Novembro, 180, Centro)

Gratuita.



Mostra da 23ª Maratona Fotográfica de Florianópolis

Expõe as fotografias da última edição da maratona, que ocorreu com o tema Diferentes faces de Floripa. Além das obras premiadas, estão expostos trabalhos da categoria infantojuvenil.

Até 16 de julho – de terça a sexta-feira, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h

Museu Histórico de Santa Catarina, no Palácio Cruz e Sousa (Praça XV de Novembro, Centro)

Gratuita.

Floresta, de Flávia Fernandes

É a partir de interferências em uma floresta queimada e o silêncio que nela existe que Flávia Bernardes criou esta série de monotipias e fotografias.



Até 12 de agosto – de terça a sexta-feira, das 10h às 18h e, aos sábados, de 10h às 14h.

Museu Victor Meirelles (Rua Rafael Bandeira, 41, Centro)

Gratuita.



Umas e Outros

Apresentação de obras do acervo do museu, com curadoria de Josué Mattos. Trabalhos de Caetano Dias, Clara Fernandes, Danísio Silva, Fabíola Scaranto, Jerônimo de Carmo, Karina Zen, Nara Milioli, Odires Mlászho, Pazé, Paulo Greuel, Priscila dos Anjos, P.S., Raquel Stolf, Sérgio Adriano, Silvana Leal, Tony Camargo e Walmor Corrêa.



Até 8 de outubro - terça-feira a domingo, das 10h às 21h

Museu de Arte de Santa Catarina - Masc (Av. Gov. Irineu Bornhausen, 5600, Agronômica)

Gratuita.



Palavra em movimento, de Arnaldo Antunes

Foto: Marco Favero / Agencia RBS

Caligrafias, colagens, instalações, objetos poéticos, além de áudios e vídeos reunidos nos últimos 30 anos sintetizam a obra do artista contemporâneo.



Até 3 de setembro – terça-feira a domingo, das 10h às 21h

Museu de Arte de Santa Catarina - Masc (Av. Gov. Irineu Bornhausen, 5.600, Agronômica)

Gratuita.



Rotas Alteradas, de Janete Machado

Obras em exposição em "Rotas Alteradas", de Janete Machado Foto: Meg Roussenq / Divulgação

A proposta é apresentar, sensibilizar e alertar sobre a desigualdade de gênero na sociedade, que é generalizada, e especificamente abordar a questão da violência contra as mulheres.

Até 16 de julho - de terça-feira a domingo, das 10h às 21h

Sala Lindolf Bell - CIC (Av. Gov. Irineu Bornhausen, 5.600, Agronômica)

Gratuita.





Entrarão em cartaz em breve:

- a partir de 19 de julho, no MASC: Atestado da Loucura, de Paulo Gaiad, e Projeto Claraboia, com ocupação do grupo Cena 11

- a partir de 20 de julho, na Fundação Cultural Badesc: Exprimível do Vazio, de Juliana Hoffmann

