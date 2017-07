O Grande Prêmio do Cinema Brasileiro divulgou na última quinta-feira a lista dos indicados de 2017. Cinco filmes estão na disputa do prêmio de Melhor longa-metragem de ficção: Aquarius, Boi Neon, Elis, Mãe só há uma e Nise - O coração da loucura. O longa-metragem Elis, de Hugo Prata, encabeça a lista de indicações, com 12 no total, seguido de Aquarius, de Kleber Mendonça Filho, com 11, e Boi Neon, de Gabriel Mascaro, com 10.

Ao todo, 35 longas e 18 curtas-metragens concorrem em 24 categorias na 16ª edição do prêmio realizado pela Academia Brasileiro de Cinema. A cerimônia será no dia 5 de setembro no Theatro Municipal do Rio de Janeiro e homenageia os atores Antonio Pitanga e Helena Ignez.

O longa Pequeno Segredo, do catarinense David Schurmnann, recebeu quatro indicações e concorre nas categorias Melhor Atriz (Julia Lemmertz no papel de Heloisa), Melhor Trilha Sonora (assinada por Antônio Pinto), Melhor Efeitos Visuais (trabalho liderado por Marcelo Siqueira) e Melhor Diretor (David Schurmann).

— Depois de tanta – e infeliz – polêmica, é muito bom ver que isso não afetou o olhar crítico dos mais de 180 membros votantes da indústria cinematográfica brasileira, colegas que respeito e admiro. Muito legal estar presente nessa lista de indicados ao lado de Kleber Mendonça Filho, Afonso Poyard, Anna Muylaert e Gabriel Mascaro. Todos talentosíssimos e experientes diretores — disse David Schurmann.

Pequeno Segredo, de David Schurmann Foto: Schurmann Film Company / Divulgação

O público também poderá eleger os favoritos. O voto popular abre dia 1º de agosto pelo site do Prêmio para as categorias de Melhor longa-metragem ficção, Melhor longa-metragem documentário e Melhor longa-metragem estrangeiro. Os filmes serão exibidos a partir do dia 10 de agosto em salas de cinema de seis cidades do Brasil, entre elas Florianópolis.

Conheça os finalistas

MELHOR LONGA-METRAGEM DE FICÇÃO

Aquarius, de Kleber Mendonça Filho

Boi Neon, de Gabriel Mascaro

Elis, Hugo Prata

Mãe só há uma, de Anna Muylaert

Nise – O Coração da Loucura, de Roberto Berliner

MELHOR LONGA-METRAGEM DOCUMENTÁRIO

Cícero Dias, O Compadre de Picasso, de Vladimir Carvalho

Cinema Novo, de Eryk Rocha

Curumim, de Marcos Prado

Eu Sou Carlos Imperial, de Renato Terra e Ricardo Calil

Marias, de Joana Mariani

Menino 23 – Infâncias perdidas no Brasil, de Belisario Franca

Quanto Tempo o Tempo Tem, de Adriana L. Dutra



MELHOR LONGA-METRAGEM COMÉDIA

BR716, de Domingos Oliveira

É fada!, de Cris D¿Amato

Minha mãe é uma peça 2, de César Rodrigues

O Roubo da Taça, de Caito Ortiz

O Shaolin do Sertão, de Halder Gomes



MELHOR DIREÇÃO



Boi Neon, dirigido por Gabriel Mascaro Foto: FAM / Divulgação

Afonso Poyart, por Mais forte que o mundo – A história de José Aldo

Anna Muylaert, por Mãe só há uma

David Schurmann, por Pequeno segredo

Gabriel Mascaro, por Boi Neon

Kleber Mendonça Filho, por Aquarius

MELHOR ATRIZ

Adriana Esteves como DILZA por Mundo cão

Andréia Horta como ELIS por Elis

Gloria Pires como NISE DA SILVEIRA por Nise – o coração da loucura

Julia Lemmertz como HELOISA por Pequeno segredo

Sonia Braga como CLARA por Aquarius

Sophie Charlotte como SEVERINA por Reza a lenda

MELHOR ATOR

Caio Blat como FELIPE por BR716

Cauã Reymond como ARA por Reza a lenda

Chico Diaz como GOMEZ por Em nome da lei

Domingos Montagner como CORVO por Um namorado para minha mulher

Juliano Cazarré como IREMAR por Boi Neon

Lázaro Ramos como PAULINHO por Mundo cão



MELHOR ATRIZ COADJUVANTE

Alice Braga como SANDRA por Entre idas e vindas

Andréa Beltrão como ANA LUCIA por Sob pressão

Laura Cardoso como YOLANDA por De onde eu te vejo

Maeve Jinkings como ANA PAULA por Aquarius

Maeve Jinkings como GALEGA por Boi Neon

Sophie Charlotte como GILDA por BR716

MELHOR ATOR COADJUVANTE

Caco Ciocler como CÉSAR CAMARGO MARIANO por Elis

Dan Stulbach como MARCOS por Meu amigo hindu

Flavio Bauraqui como OCTÁVIO IGNÁCIO por Nise – o coração da loucura

Gustavo Machado como RONALDO BÔSCOLI por Elis

Irandhir Santos como ROBERVAL por Aquarius



MELHOR DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA

Adrian Teijido; ABC por Elis

André Horta por Nise – o coração da loucura

Diego Garcia por Boi Neon

Marcelo Corpanni; ABC por Reza a lenda

Mauro Pinheiro Junior por Meu amigo hindu

MELHOR ROTEIRO ORIGINAL

Afonso Poyart e Marcelo Rubens Paiva por Mais forte que o mundo – A história de José Aldo

Anna Muylaert por Mãe só há uma

Domingos Oliveira por BR716

Gabriel Mascaro por Boi Neon

Kleber Mendonça Filho por Aquarius

MELHOR ROTEIRO ADAPTADO

Fil Braz e Paulo Gustavo – adaptado da peça teatral Minha mãe é uma peça, de Paulo Gustavo por Minha mãe é uma peça 2

Hilton Lacerda e Ana Carolina Francisco – adaptado do obra Big Jato, de Xico Sá – por Big Jato

Lusa Silvestre e Julia Rezende – adaptado do longa-metragem argentino ¿Un Novio para mi Mujer¿ – por Um namorado para minha mulher

Neville D¿almeida e Michel Melamed – adaptado do texto ¿A frente fria que a chuva traz¿, de Mario Bortolotto – por A frente fria que a chuva traz

Walter Lima Jr – adaptado da obra ¿A volta do parafuso¿, de Henry James – por Através da sombra

MELHOR DIREÇÃO DE ARTE

Clovis Bueno, Isabel Xavier e Caroline Schamall por Meu amigo hindu

Daniel Flaskman por Nise – o coração da loucura

Frederico Pinto por Elis

Juliana Ribeiro por O Shaolin do sertão

Juliano Dornelles E Thales Junqueira por Aquarius

MELHOR FIGURINO

Cássio Brasil por Reza a lenda

Cris Kangussu por Nise – o coração da loucura

Cristina Camargo por Elis

Flora Rebollo por Boi Neon

Luciana Buarque por O Shaolin do sertão

MELHOR MAQUIAGEM

Alex De Farias por Boi Neon

Anna Van Steen por Elis

Bruna Nogueira por Meu amigo hindu

Cristiano Pires por O Shaolin do sertão

Tayce Vale por Reza a lenda

MELHOR EFEITO VISUAL

Binho Carvalho e José Francisco; ABC por Reza a lenda

Eduardo Amodio por Aquarius

Guilherme Ramalho por Elis

Marcelo Siqueira por Pequeno segredo

Mari Figueiredo por Mais forte que o mundo – A história de José Aldo

MELHOR MONTAGEM FICÇÃO



Eduardo Serrano por Aquarius

Fernando Epstein e Eduardo Serrano por Boi Neon

Gustavo Giani por Meu amigo hindu

Karen Harley; EDT por Big Jato

Tiago Feliciano; AMC por Elis



MELHOR MONTAGEM DOCUMENTÁRIO

Alexandre Lima; EDT por Curumim

Gabriel Medeiros por Geraldinos

Jordana Berg; EDT por Eu sou Carlos Imperial

Renato Vallone por Cinema Novo

Yan Motta por Menino 23 – infâncias perdidas no Brasil

MELHOR SOM

Alfredo Guerra e Érico Paiva por O Shaolin do sertão

Fabian Oliver, Mauricio D¿orey e Vicent Sinceretti por Boi Neon

Gabriela Cunha, Daniel Turini, Fernando Henna e Paulo Gama por Sinfonia da necrópole

Jorge Rezende, Alessandro Laroca, Armando Torres Jr. e Eduardo Virmond Lima por Elis

Nicolas Hallet e Ricardo Cutz por Aquarius

Paulo Ricardo Nunes, Miriam Biderman; Abc, Ricardo Reis e Paulo Gama por Reza a lenda

MELHOR TRILHA SONORA ORIGINAL

Alceu Valença por A luneta do tempo

Antonio Pinto por Pequeno segredo

Dj Dolores por Big Jato

Jaques Morelenbaum por Nise – o coração da loucura

Otavio De Moraes por Elis

MELHOR TRILHA SONORA

Alexandre Guerra por O vendedor de sonhos

Bernardo Uzeda por Mate-me por favor

Domingos Oliveira por BR716

Mateus Alves por Aquarius

Mauricio Tagliari por Mundo cão

MELHOR LONGA-METRAGEM ESTRANGEIRO

A Chegada/ Arrival – dirigido por Denis Villeneuve

A Garota Dinamarquesa / The Danish Girl – dirigido por Tom Hooper

Animais Noturnos/ Nocturnal Animals – dirigido por Tom Ford

Elle – dirigido por Paul Verhoeven

O Filho de Saul, dirigido por László Nemes

Spotlight - Segredos Revelados– dirigido por Tom McCarthy

MELHOR CURTA-METRAGEM ANIMAÇÃO

Cartas de David Mussel

O Caminho dos Gigantes de Alois Di Leo

O Projeto do Meu Pai de Rosaria Maria

Quando os dias eram eternos de Marcus Vinicius Vasconcelos

Tango de Francisco Gusso e Pedro Giongo

Vento de Betânia Furtado

Vida de Boneco de Flávio Gomes

MELHOR CURTA-METRAGEM DOCUMENTÁRIO

A Morte Do Cinema de Evandro de Freitas

Abissal de Arthur Leite

Aqueles Anos De Dezembro de Felipe Arrojo Poroger

Buscando Helena de Ana Amélia Macedo e Roberto Berliner

Índios No Poder de Rodrigo Arajeju

Orquestra Invisível Let's Dance de Alice Riff

MELHOR CURTA-METRAGEM FICÇÃO

A Moça Que Dançou Com O Diabo de João Paulo Miranda Maria

Constelações de Maurílio Martins

E O Galo Cantou de Daniel Calil

Não Me Prometa Nada de Eva Randpolph

O Melhor Som Do Mundo de Pedro Paulo de Andrade

Leia também

Festa revive os áureos tempos do baile charme em Florianópolis

Banda institucional de grife redefine conceito de música comercial