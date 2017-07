Três curtas nacionais foram premiados na 16ª edição da Mostra de Cinema Infantil, que concedeu R$ 5 mil para cada categoria. Médico de Monstro (SP), de Gustavo Teixeira, recebeu dois prêmios: Melhor Ficção, escolhido pelo júri oficial, e o Prêmio Especial, apontado por um júri infantil. Brinquedo novo (RJ), de Rogério Boechat, recebeu o prêmio de Melhor Animação, escolhido pelo júri oficial, e A roupa nova do Papai Noel (RS), de Guto e André Bozzetti, conquistou o Prêmio Júri Popular, concedido pelo voto do público. O anúncio foi feito neste domingo (9), no último dia da mostra.

Entre os curtas internacionais, a animação Camino de agua para un pez (Espanha), de Mercedes Marro, foi escolhida pelo voto do público como o melhor filme entre os 13 exibidos.

Receberam ainda menção honrosa, pelo júri infantil, o catarinense Crisálida, de Sérgio Melo dos Santos, que conta a história de um menino surdo que queria aprender libras, e Luiz (SP), de Alexandre Estevanato. Já o júri oficial concedeu menção honrosa para a animação Caminho dos Gigantes (SP), de Alois Di Leo, e para as ficções No Caminho da Escola (ES), dirigida por alunos do projeto Animação; e O Menino Leão e a Menina Coruja (DF), de Renan Montenegro.

O júri oficial era formado por Paolo Conti, da Animaking, e pelas roteiristas Vanessa Sandre e Gabriella Mancini. Já o júri infantil era formado por oito crianças entre sete e 10 anos. A mostra é a única voltada ao público infantil no país que dá prêmios em dinheiro para os filmes brasileiros vencedores, em parceria com o Canal Futura.

16ª Mostra de Cinema Infantil em números

- 15 mil pessoas passaram pela 16ª edição do evento.

- Foram exibidos 70 filmes brasileiros e internacionais, entre eles 45 curtas nacionais que concorreram à premiação.

- Nos cinco dias de Sessão Escola passaram pelo Teatro Pedro Ivo 7200 crianças de escolas públicas e particulares.

- A Mostra Itinerante permitiu o acesso ao cinema a 3407 pessoas, entre crianças e idosos, de quatro organizações e escolas do Norte da Ilha.

- Foram distribuídas 8500 pipocas



