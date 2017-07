Especialistas, curiosos ou simplesmente amantes da cerveja têm compromisso marcado de quinta a domingo, na segunda edição do Criciúma Cervejeiro. O encontro de cervejas e chopes especiais, gastronomia e música será na Bem Music Hall, com entrada a R$ 10. Serão mais de 60 tipos de chopes e 15 cervejarias confirmadas, shows e praça de alimentação com food trucks. Além de apreciar rótulos de dentro e fora de Santa Catarina, estão programadas cinco palestras gratuitas.

Na quinta-feira, 13, a movimentação começa às 17h, e às 21h, tem especial AC/DC com a banda Lady Die. A programação de palestras começa na sexta, e para participar, é preciso enviar o nome e número do documento por e-mail, identificando qual sessão quer participar. A história da Saint Bier e as dificuldades de empreender no ramo são os temas que abrem a agenda, dia 14, às 16h. Para encerrar o segundo dia de evento, a banda Scar Reef se apresenta a partir das 21h30min.

No sábado, Alfredo Brites Junior fala sobre o tema "Eu bebo cerveja local de Florianópolis para o Brasil", às 10h. Na sequência, às 10h30min, Idney (Nuno) José da Silva Jr. apresenta a marca "Catharina Sour: descubra um novo sabor". Os portões abrem ao público às 12h, e mais tarde, às 17h, tem show acústico com Nós de Piño. Às 22h, Banho Maria encerra as atrações musicais.

Para o último dia de encontro, às 10h tem palestra sobre a criação de rótulos para cervejas, com o publicitário Bento Ferreira. A harmonização também tem lugar entre os temas, e Richard Westphal Brighenti fala sobre casar cerveja e queijos, às 11h. A praça de alimentação e cervejarias abrem ao meio-dia, e às 16h tem show com Monges & Karol. Quem fecha a programação é a dupla Aníbia e Beto, às 20h.



Leia mais:

Eisenbahn prepara reality show sobre produção de cerveja caseira

Três perguntas para: Amanda Reitenbach, sommelier de cerveja

Produção caseira reforça cultura cervejeira em Blumenau